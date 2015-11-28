4 июля, вторник
События
Отчёты
28 ноября 2015 Выставка
«Самое удивительное» - фотовыставка National Geographic
24 сентября 2015 Спектакль
День рождения усадьбы Марьино
19 сентября 2015 Выставка
Вы не поверите своим глазам!
Следите за нами там,
где удобно!
Самое
обсуждаемое
Новости
За год военная прокуратура ЗВО инициировала больше 700 уголовных дел (46/+16)
События
«Пивоварня Хейнекен» приглашает всех желающих на обзорную экскурсию (16/+14)
События
SunSay (6/+6)
Блоги
Три самые знаменитые гостиницы Санкт-Петербурга (6/+6)
Экономим время
Самые популярные бизнес-блоги в рунете (7/+4)
Последние
новости
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить

Посмотри на Невскую битву

В Сампсониевском саду устроят реконструкции сражении и исторических событий. Ко Дню воинской славы России каждый желающий может отправить в путешествие сквозь века на фестивале «За Россию и российское благочестие». Гости увидят средневековую Русь, Петровские времена, войну 1812 года, Первую и Вторую мировые войны.

В 1710 году в честь победы в Полтавской битве была построена деревянная Сампсониевская церковь, названная именем Сампсона Странноприимца, в день которого Россия одержала победу в битве. 13 июля в Сампсониевском саду пройдет исторический фестиваль. Реконструкторы покажут Невскую битву, сражения Первой мировой войны. Гостей развлекут фольклорной музыкой, научат метать ножи и топоры. Для маленьких воинов проведут квест, всех накормят в полевой кухне.

Стоимость: бесплатно
Фестиваль пройдет
13 июля, с 12:00 до 18:00
Место проведения:
Сампсониевский сад, Большой Сампсониевский пр., 41
Я иду!
Теги
CITY-WEEK, city-week, бесплатно, бесплатно, куда пойти, куда сходить, Куда сходить, куда сходить на неделе, куда пойти, куда пойти на неделе, военно-историческая реконструкция, куда пойти на неделе, Сампсониевский сад, «За Россию и российское благочестие»
Фестиваль
Добавил velimira
Добавить комментарий
Вставить видео
Вставить картинку
Вставить ссылку
Ваше имя:
Введите код:
Отправить
полезное Пробки на дорогах График разводки мостов курс валют Все вебкамеры
карты карта города схема метро атлас
инфо о проекте правила помощь новости
услуги реклама партнеры
©
рекламодателю —
редакция: