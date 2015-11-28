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Посмотри на Невскую битву
В Сампсониевском саду устроят реконструкции сражении и исторических событий. Ко Дню воинской славы России каждый желающий может отправить в путешествие сквозь века на фестивале «За Россию и российское благочестие». Гости увидят средневековую Русь, Петровские времена, войну 1812 года, Первую и Вторую мировые войны.
В 1710 году в честь победы в Полтавской битве была построена деревянная Сампсониевская церковь, названная именем Сампсона Странноприимца, в день которого Россия одержала победу в битве. 13 июля в Сампсониевском саду пройдет исторический фестиваль. Реконструкторы покажут Невскую битву, сражения Первой мировой войны. Гостей развлекут фольклорной музыкой, научат метать ножи и топоры. Для маленьких воинов проведут квест, всех накормят в полевой кухне.
Стоимость: бесплатно
В 1710 году в честь победы в Полтавской битве была построена деревянная Сампсониевская церковь, названная именем Сампсона Странноприимца, в день которого Россия одержала победу в битве. 13 июля в Сампсониевском саду пройдет исторический фестиваль. Реконструкторы покажут Невскую битву, сражения Первой мировой войны. Гостей развлекут фольклорной музыкой, научат метать ножи и топоры. Для маленьких воинов проведут квест, всех накормят в полевой кухне.
Стоимость: бесплатно
Фестиваль пройдет
13 июля, с 12:00 до 18:00
Место проведения:
Сампсониевский сад, Большой Сампсониевский пр., 41
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