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Бесплатные концерты в Павловске

В павильоне «Круглый зал» пройдут бесплатные концерты классической и джазовой музыки. Вдоволь нагулявшись по аллеям Павловского парка, приходите отдохнуть под звуки скрипок.

В июле в Павловском парке устроят бесплатные концерты. Под сводами павильона «Круглый зал» сыграют джазовые стандарты, произведения Пуччини и Гершвина. Вдохновившись пейзажами английского парка, вы лучше поймете тайный смысл музыки.

Программа:

8 июля 14:00 «Мой любимый джаз». Ансамбль New-Z исполнит популярные джазовые стандарты и авторские композиции

9 июля 14:00 «Музыка barbershop». A Cappella Band PlusFive с музыкальными композициями в стиле barbershop: от джазовых стандартов 1940-х до современных популярных песен

15 июля 14:00 «Классика без границ». В программе — произведения Пуччини, Легара, Гершвина и других

16 июля 14:00 «Весь этот джаз». Ансамбль New-Z исполнит популярные джазовые стандарты.

Стоимость: по билетам в парк
Концерт пройдет
c 8 июля, 14:00 по 16 июля, 16:00
Место проведения:
г. Павловск, Садовая ул., 20
Я иду!
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Концерт
Добавил velimira
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