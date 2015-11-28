Бесплатные концерты в Павловске

В павильоне «Круглый зал» пройдут бесплатные концерты классической и джазовой музыки. Вдоволь нагулявшись по аллеям Павловского парка, приходите отдохнуть под звуки скрипок.



В июле в Павловском парке устроят бесплатные концерты. Под сводами павильона «Круглый зал» сыграют джазовые стандарты, произведения Пуччини и Гершвина. Вдохновившись пейзажами английского парка, вы лучше поймете тайный смысл музыки.



Программа:



8 июля 14:00 «Мой любимый джаз». Ансамбль New-Z исполнит популярные джазовые стандарты и авторские композиции



9 июля 14:00 «Музыка barbershop». A Cappella Band PlusFive с музыкальными композициями в стиле barbershop: от джазовых стандартов 1940-х до современных популярных песен



15 июля 14:00 «Классика без границ». В программе — произведения Пуччини, Легара, Гершвина и других



16 июля 14:00 «Весь этот джаз». Ансамбль New-Z исполнит популярные джазовые стандарты.



Стоимость: по билетам в парк

