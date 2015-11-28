28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
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31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Музыку мира сыграют в Юсуповском саду
Если вам не удалось отправиться в путешествие летом – не отчаивайтесь. 9 сентября в Юсуповском саду пройдет фестиваль «Части света». Борис Гребенщиков и «Светлая музыка» привезут в Петербург музыкантов со всего мира.
В Юсуповском саду на двух сценах прозвучат регги, грузинские напевы, ирландский фьюжн, туарегский блюз, world music. Среди артистов заявлены «Аквариум International», «Ят-Ха», Flook, Mgzavrebi, Ману Дельгадо, Flook, Terakaft. Музыка, уходящая корнями в глубокую древность, прольет свет на современный мир.
Также в саду раскинутся палатки «Всемирного Рынка», где можно прикупить этнические товары. Разумеется, вас ждет кухня народов мира, сувениры, мастер-классы по народным танцам.
В Юсуповском саду на двух сценах прозвучат регги, грузинские напевы, ирландский фьюжн, туарегский блюз, world music. Среди артистов заявлены «Аквариум International», «Ят-Ха», Flook, Mgzavrebi, Ману Дельгадо, Flook, Terakaft. Музыка, уходящая корнями в глубокую древность, прольет свет на современный мир.
Также в саду раскинутся палатки «Всемирного Рынка», где можно прикупить этнические товары. Разумеется, вас ждет кухня народов мира, сувениры, мастер-классы по народным танцам.
Фестиваль пройдет
9 сентября, с 15:00 до 22:00
Место проведения:
Юсуповский сад
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