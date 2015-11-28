4 июля, вторник
События
Отчёты
28 ноября 2015 Выставка
«Самое удивительное» - фотовыставка National Geographic
24 сентября 2015 Спектакль
День рождения усадьбы Марьино
19 сентября 2015 Выставка
Вы не поверите своим глазам!
Следите за нами там,
где удобно!
Самое
обсуждаемое
Новости
За год военная прокуратура ЗВО инициировала больше 700 уголовных дел (46/+16)
События
«Пивоварня Хейнекен» приглашает всех желающих на обзорную экскурсию (16/+14)
События
SunSay (6/+6)
Блоги
Три самые знаменитые гостиницы Санкт-Петербурга (6/+6)
Экономим время
Самые популярные бизнес-блоги в рунете (7/+4)
Последние
новости
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить

Музыку мира сыграют в Юсуповском саду

Если вам не удалось отправиться в путешествие летом – не отчаивайтесь. 9 сентября в Юсуповском саду пройдет фестиваль «Части света». Борис Гребенщиков и «Светлая музыка» привезут в Петербург музыкантов со всего мира.

В Юсуповском саду на двух сценах прозвучат регги, грузинские напевы, ирландский фьюжн, туарегский блюз, world music. Среди артистов заявлены «Аквариум International», «Ят-Ха», Flook, Mgzavrebi, Ману Дельгадо, Flook, Terakaft. Музыка, уходящая корнями в глубокую древность, прольет свет на современный мир.

Также в саду раскинутся палатки «Всемирного Рынка», где можно прикупить этнические товары. Разумеется, вас ждет кухня народов мира, сувениры, мастер-классы по народным танцам.
Фестиваль пройдет
9 сентября, с 15:00 до 22:00
Место проведения:
Юсуповский сад
Я иду!
Теги
world music, Борис Гребенщиков, группа Аквариум, куда пойти на выходных
Фестиваль
Добавил velimira
Добавить комментарий
Вставить видео
Вставить картинку
Вставить ссылку
Ваше имя:
Введите код:
Отправить
полезное Пробки на дорогах График разводки мостов курс валют Все вебкамеры
карты карта города схема метро атлас
инфо о проекте правила помощь новости
услуги реклама партнеры
©
рекламодателю —
редакция: