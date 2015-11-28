Музыку мира сыграют в Юсуповском саду

Если вам не удалось отправиться в путешествие летом – не отчаивайтесь. 9 сентября в Юсуповском саду пройдет фестиваль «Части света». Борис Гребенщиков и «Светлая музыка» привезут в Петербург музыкантов со всего мира.



В Юсуповском саду на двух сценах прозвучат регги, грузинские напевы, ирландский фьюжн, туарегский блюз, world music. Среди артистов заявлены «Аквариум International», «Ят-Ха», Flook, Mgzavrebi, Ману Дельгадо, Flook, Terakaft. Музыка, уходящая корнями в глубокую древность, прольет свет на современный мир.



Также в саду раскинутся палатки «Всемирного Рынка», где можно прикупить этнические товары. Разумеется, вас ждет кухня народов мира, сувениры, мастер-классы по народным танцам.

