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Цветочные нимфы в Павловске
В разгар лета Павловск превратится в райский уголок, населенный дивными нимфами. Фестиваль «Императорский букет» соберет лучших ландшафтных дизайнеров и флористов. Живописный парк и романтические руины предстанут в новом свете.
Ежегодный фестиваль «Императорский букет» традиционно наполнит Павловский парк ароматом сотни цветов. Тема фестиваля из года в год посвящена какому-то историческому событию. Что нас ждет нынче – пока держится в секрете. Праздник зародился еще во времена царской семьи, которые также любили цветы.
Гости праздника послушают музыку, научатся флордизайну и составлению букетов, полюбуются на цветочные композиции и модное дефиле.
Ежегодный фестиваль «Императорский букет» традиционно наполнит Павловский парк ароматом сотни цветов. Тема фестиваля из года в год посвящена какому-то историческому событию. Что нас ждет нынче – пока держится в секрете. Праздник зародился еще во времена царской семьи, которые также любили цветы.
Гости праздника послушают музыку, научатся флордизайну и составлению букетов, полюбуются на цветочные композиции и модное дефиле.
Фестиваль пройдет
c 22 июля, 13:00 по 23 июля, 19:00
Место проведения:
Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник (ГМЗ) «Павловск»
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