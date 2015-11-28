Цветочные нимфы в Павловске

В разгар лета Павловск превратится в райский уголок, населенный дивными нимфами. Фестиваль «Императорский букет» соберет лучших ландшафтных дизайнеров и флористов. Живописный парк и романтические руины предстанут в новом свете.



Ежегодный фестиваль «Императорский букет» традиционно наполнит Павловский парк ароматом сотни цветов. Тема фестиваля из года в год посвящена какому-то историческому событию. Что нас ждет нынче – пока держится в секрете. Праздник зародился еще во времена царской семьи, которые также любили цветы.



Гости праздника послушают музыку, научатся флордизайну и составлению букетов, полюбуются на цветочные композиции и модное дефиле.

