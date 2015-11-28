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День военно-морского флота на Дворцовой площади
Любимый праздник Северной Венеции отметят на нескольких площадках. С раннего утра на Дворцовой площади начнется трансляция грандиозного морского парада из Кронштадта, а затем праздник продолжится концертом с участием звезд.
В этом году День ВМФ отметят парадом кораблей в Кронштадте. В 10 утра на Дворцовой площади начнут трансляцию этого грандиозного события. Вы увидите именитые военные корабли, которые приплывут из разных городов России. В полдень начнется концерт, с участием Родиона Газманова, группы «Филармония», военных оркестров. Завершится вечер сольным выступлением Вячеслава Бутусова.
Стоимость: бесплатно
В этом году День ВМФ отметят парадом кораблей в Кронштадте. В 10 утра на Дворцовой площади начнут трансляцию этого грандиозного события. Вы увидите именитые военные корабли, которые приплывут из разных городов России. В полдень начнется концерт, с участием Родиона Газманова, группы «Филармония», военных оркестров. Завершится вечер сольным выступлением Вячеслава Бутусова.
Стоимость: бесплатно
Концерт пройдет
30 июля, с 10:00 до 23:00
Место проведения:
Дворцовая площадь
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