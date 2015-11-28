5 июля, среда
События
Отчёты
28 ноября 2015 Выставка
«Самое удивительное» - фотовыставка National Geographic
24 сентября 2015 Спектакль
День рождения усадьбы Марьино
19 сентября 2015 Выставка
Вы не поверите своим глазам!
Следите за нами там,
где удобно!
Самое
обсуждаемое
Новости
За год военная прокуратура ЗВО инициировала больше 700 уголовных дел (46/+16)
События
«Пивоварня Хейнекен» приглашает всех желающих на обзорную экскурсию (16/+14)
События
SunSay (6/+6)
Блоги
Три самые знаменитые гостиницы Санкт-Петербурга (6/+6)
Экономим время
Самые популярные бизнес-блоги в рунете (7/+4)
Последние
новости
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить

День военно-морского флота на Дворцовой площади

Любимый праздник Северной Венеции отметят на нескольких площадках. С раннего утра на Дворцовой площади начнется трансляция грандиозного морского парада из Кронштадта, а затем праздник продолжится концертом с участием звезд.

В этом году День ВМФ отметят парадом кораблей в Кронштадте. В 10 утра на Дворцовой площади начнут трансляцию этого грандиозного события. Вы увидите именитые военные корабли, которые приплывут из разных городов России. В полдень начнется концерт, с участием Родиона Газманова, группы «Филармония», военных оркестров. Завершится вечер сольным выступлением Вячеслава Бутусова.

Стоимость: бесплатно
Концерт пройдет
30 июля, с 10:00 до 23:00
Место проведения:
Дворцовая площадь
Я иду!
Теги
Вячеслав Бутусов, Дворцовая площадь, День военно-морского флота, концерт Бутусова, куда пойти на День ВМФ
Концерт
Добавил velimira
Добавить комментарий
Вставить видео
Вставить картинку
Вставить ссылку
Ваше имя:
Введите код:
Отправить
полезное Пробки на дорогах График разводки мостов курс валют Все вебкамеры
карты карта города схема метро атлас
инфо о проекте правила помощь новости
услуги реклама партнеры
©
рекламодателю —
редакция: