День военно-морского флота на Дворцовой площади

Любимый праздник Северной Венеции отметят на нескольких площадках. С раннего утра на Дворцовой площади начнется трансляция грандиозного морского парада из Кронштадта, а затем праздник продолжится концертом с участием звезд.



В этом году День ВМФ отметят парадом кораблей в Кронштадте. В 10 утра на Дворцовой площади начнут трансляцию этого грандиозного события. Вы увидите именитые военные корабли, которые приплывут из разных городов России. В полдень начнется концерт, с участием Родиона Газманова, группы «Филармония», военных оркестров. Завершится вечер сольным выступлением Вячеслава Бутусова.



Стоимость: бесплатно

