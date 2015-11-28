Топ самых экстремальных активностей в Петербурге

Согрейся в Hot Yoga 36

Пари как птица в Yo Space

Прыгай в Razgon

Летай в FlyStation

Обучись кайтсёрфингу в Кронштадте

Первое место занимает самая рок-н-рольная студия йоги в городе. Оказывается, на вечно живой, богемной улице Рубинштейна согреться можно не только алкоголем. Студия Hot Yoga 36 называет себя старейшей в городе, ведь 36-й дом, в котором она находится, приветствует желающих «подуховничать» надписью salve, что значит спокойствие. Так что да, тишину ума практиковать здесь начали значительно раньше остальных. Но главное не это? Самое крутое в студии то, что там всегда тропики. Уникальная система нагрева и вентиляции позволяет воссоздать в зале климат жаркой Индии. В библиотеке на одной полке стоят книги Кафка и Кастанеды, фотобуки Терри Ричардсона и Александра Гронского. Иногда, правда некоторые йогины-старообрядцы закатывают глаза и бледнеют, обнаруживая фото гениталий Кейт Мосс, потянувшись за «Бхагавад-Гитой». Так что, если вы не ханжа, любите свободу и тепло, заглядывайте на Рубинштейна 36. Место, действительно, классное.Hot Yoga 36, Рубинштейна 36пробного занятия 500 рублей, безлимитная неделя новичка - 1000 рублей.Второе место заняла студия альфа-гравити. Их, в отличие от hot-йоги, которая в городе одна единственная, в Питере несколько, но мы протестировали Yo Space на Гончарной. Ощущения незабываемые, позвоночник вытягивается, спина выпрямляется, а ты летаешь в течение часа, как птица, в воздухе. В студию многие приходят парами, ведь это так романтично, целоваться в полёте.Yo Space, Гончарная 15апробного занятия 600 рублейВернуться в детство и получить невероятный заряд позитива, вместе с весьма неплохой физической нагрузкой, можно в батутных парках. Мы «пропрыгали» батутный парк Razgon на Якорной, но думаем, что другие парки, расположенные рядом с вами этому не уступают. На самом занятии нагрузки практически не чувствуешь, ведь ты прыгаешь, радуешься и не замечаешь, как летит время, а между тем за одну тренировку сжигается до 800 ккал! Место идеально для семейного отдыха, детей оттуда просто не выманишь.Razgon, Якорная 5, Охта-моллпробного занятия 500 в будние и 600 в выходные.На четвертом месте вдохновляющих активностей в нашем списке - полеты в аэротрубе. Надеваешь костюм, каску, заходишь в специально пространство и... тебя выталкивает вверх мощным потоком воздуха. Нужно учиться балансировать и управлять телом, не всегда получается с первого раза, но ощущения незабываемые. Мы летали в аэротрубе FlyStation, но, возможно, есть и другие.Аэротруба FlyStation, 7-1 км Токсовского шоссеот 1500 рублейНу и для тех, кто не боится холода; В городе достаточно много школ, обучающих винд и кайтсёрфингу. Дело это непростое, но адреналин вырабатывается нешуточный, страшно всё-таки в воду ледяную грохнуться. Обучение не дешевое, от 2 тысяч рублей, да и добираться далеко, но попробовать стоит однозначно!Санкт-Петербург, Дюны, Кронштадт или Большая Ижораот 2 000 рублейНе прощёлкайте лето своими кликами в интернете, пожалуйста!