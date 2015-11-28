Самая яркая ночь в Гатчине

12 августа гатчинский парк озарят более 20 световых инсталляций. Международный фестиваль «Ночь света» соберет мультимедиа художников и артистов из разных стран. Гости праздника попадут в волшебный «Парк сновидений».



Фестиваль «Ночь света» станет ярким событием уходящего лета. В историческом саду раскинется «Парк сновидений», где гости создадут 3D голограмму и послушают «Небесный рупор». Над Белым озером покажут синтетический спектакль «Соната снов», созданный из света, музыки и поэзии.

Не бойтесь заблудиться в сказочных сновидениях - световая навигация позволит найти путь по самым извилистым дорожкам парка. Также впервые пройдет фотоконкурс зрителей фестиваля в сети Instagram.

