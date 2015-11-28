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Самая яркая ночь в Гатчине

12 августа гатчинский парк озарят более 20 световых инсталляций. Международный фестиваль «Ночь света» соберет мультимедиа художников и артистов из разных стран. Гости праздника попадут в волшебный «Парк сновидений».

Фестиваль «Ночь света» станет ярким событием уходящего лета. В историческом саду раскинется «Парк сновидений», где гости создадут 3D голограмму и послушают «Небесный рупор». Над Белым озером покажут синтетический спектакль «Соната снов», созданный из света, музыки и поэзии.
Не бойтесь заблудиться в сказочных сновидениях - световая навигация позволит найти путь по самым извилистым дорожкам парка. Также впервые пройдет фотоконкурс зрителей фестиваля в сети Instagram.
Фестиваль пройдет
c 12 августа, 21:00 по 13 августа, 03:00
Место проведения:
г. Гатчина, Красноармейский пр., 2
Я иду!
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Фестиваль
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