28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
На крыльях мечты
Романтичный фестиваль воздушных змеев «Летать легко!» пройдет 13 августа. В небо над парком 300-летия Петербурга запустят сотни ярких и оригинальных воздушных конструкций.
Профессионалы своего дела превратят обычный запуск воздушных змеев в настоящее шоу. Сказочные герои и китайские драконы будут танцевать на фоне синего неба. Вы сделаете романтичные снимки, примите участие в соревнованиях по запуску воздушных змеев. Почувствуете, как ветер наполняет паруса и уносит все плохие мысли.
Стоимость: бесплатно
Профессионалы своего дела превратят обычный запуск воздушных змеев в настоящее шоу. Сказочные герои и китайские драконы будут танцевать на фоне синего неба. Вы сделаете романтичные снимки, примите участие в соревнованиях по запуску воздушных змеев. Почувствуете, как ветер наполняет паруса и уносит все плохие мысли.
Стоимость: бесплатно
Фестиваль пройдет
13 августа, с 12:00 до 18:00
Место проведения:
Парк имени 300-летия Санкт-Петербурга
Я иду!
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