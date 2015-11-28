На крыльях мечты

Романтичный фестиваль воздушных змеев «Летать легко!» пройдет 13 августа. В небо над парком 300-летия Петербурга запустят сотни ярких и оригинальных воздушных конструкций.



Профессионалы своего дела превратят обычный запуск воздушных змеев в настоящее шоу. Сказочные герои и китайские драконы будут танцевать на фоне синего неба. Вы сделаете романтичные снимки, примите участие в соревнованиях по запуску воздушных змеев. Почувствуете, как ветер наполняет паруса и уносит все плохие мысли.



Стоимость: бесплатно

