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На крыльях мечты

Романтичный фестиваль воздушных змеев «Летать легко!» пройдет 13 августа. В небо над парком 300-летия Петербурга запустят сотни ярких и оригинальных воздушных конструкций.

Профессионалы своего дела превратят обычный запуск воздушных змеев в настоящее шоу. Сказочные герои и китайские драконы будут танцевать на фоне синего неба. Вы сделаете романтичные снимки, примите участие в соревнованиях по запуску воздушных змеев. Почувствуете, как ветер наполняет паруса и уносит все плохие мысли.

Стоимость: бесплатно
Фестиваль пройдет
13 августа, с 12:00 до 18:00
Место проведения:
Парк имени 300-летия Санкт-Петербурга
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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