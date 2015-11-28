Прогулка с зомби

Традиционная прогулка зомби произойдет в Петербурге 19 августа. Ожившие мертвецы поднимутся из могил размять кости. Готовьте грим уже сейчас.



19 августа улицы Петербурга наводнят разлагающиеся, но крайне миролюбивые зомби. Пройти дружным парадом, проползти, еле передвигая ноги может каждый, кому исполнилось 16. Используйте креативный грим и наряды, вступайте в ряды оживших трупов. Вдохновляйтесь хоррор фильмами и превратите улицы Петербурга в зомби апокалипсис.



Вход свободный

