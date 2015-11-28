28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Прогулка с зомби
Традиционная прогулка зомби произойдет в Петербурге 19 августа. Ожившие мертвецы поднимутся из могил размять кости. Готовьте грим уже сейчас.
19 августа улицы Петербурга наводнят разлагающиеся, но крайне миролюбивые зомби. Пройти дружным парадом, проползти, еле передвигая ноги может каждый, кому исполнилось 16. Используйте креативный грим и наряды, вступайте в ряды оживших трупов. Вдохновляйтесь хоррор фильмами и превратите улицы Петербурга в зомби апокалипсис.
Вход свободный
19 августа улицы Петербурга наводнят разлагающиеся, но крайне миролюбивые зомби. Пройти дружным парадом, проползти, еле передвигая ноги может каждый, кому исполнилось 16. Используйте креативный грим и наряды, вступайте в ряды оживших трупов. Вдохновляйтесь хоррор фильмами и превратите улицы Петербурга в зомби апокалипсис.
Вход свободный
Вечеринка пройдет
19 августа, с 15:00 до 19:00
Место проведения:
Санкт-Петербург
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