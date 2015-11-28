28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Раскрась свое лето
Всероссийский фестиваль красок станет самым ярким событием этого лета. Сотни людей разного возраста и интересов соберутся вместе, чтобы добавить красок в обыденность.
Концепция фестиваля проста, как все чудесное. Баллончики с безопасной краской, зажигательная музыка и позитивные люди. В этом году программу разнообразят играми и мастер-классами. Гости фестиваля на два дня окажутся в чудесном мире искренних улыбок, ярких цветов и окрыленного настроения.
Вход свободный
Концепция фестиваля проста, как все чудесное. Баллончики с безопасной краской, зажигательная музыка и позитивные люди. В этом году программу разнообразят играми и мастер-классами. Гости фестиваля на два дня окажутся в чудесном мире искренних улыбок, ярких цветов и окрыленного настроения.
Вход свободный
Вечеринка пройдет
c 22 июля, 15:00 по 23 июля, 20:00
Место проведения:
Стадион «Кировец», Перекопская ул., 6/8
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