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Раскрась свое лето

Всероссийский фестиваль красок станет самым ярким событием этого лета. Сотни людей разного возраста и интересов соберутся вместе, чтобы добавить красок в обыденность.

Концепция фестиваля проста, как все чудесное. Баллончики с безопасной краской, зажигательная музыка и позитивные люди. В этом году программу разнообразят играми и мастер-классами. Гости фестиваля на два дня окажутся в чудесном мире искренних улыбок, ярких цветов и окрыленного настроения.

Вход свободный
Вечеринка пройдет
c 22 июля, 15:00 по 23 июля, 20:00
Место проведения:
Стадион «Кировец», Перекопская ул., 6/8
Я иду!
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Вечеринка
Добавил velimira
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