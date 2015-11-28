Раскрась свое лето

Всероссийский фестиваль красок станет самым ярким событием этого лета. Сотни людей разного возраста и интересов соберутся вместе, чтобы добавить красок в обыденность.



Концепция фестиваля проста, как все чудесное. Баллончики с безопасной краской, зажигательная музыка и позитивные люди. В этом году программу разнообразят играми и мастер-классами. Гости фестиваля на два дня окажутся в чудесном мире искренних улыбок, ярких цветов и окрыленного настроения.



Вход свободный

