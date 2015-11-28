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Party Like A Russian. Концерт Робби Уильямса
В начале лета британская звезда отправилась в мировое турне. 7 сентября Робби Уильямс даст концерт в Санкт-Петербурге. Ледовому дворцу грозит самое жаркое событие года, тысячи фанатов и шоу самого успешного исполнителя XXI века.
Эпатажный и харизматичный Робби Уильямс в представлениях не нуждается. Получив награду «Лучший певец 90-х» он остаемся им по сей день. На его плечах престижная премия BRITs Icon Award, запись в Книге рекордов Гиннесса, любовь миллионов слушателей.
В Ледовом Робби Уильямс исполнит хиты и песни с нового альбома. Но мы уверены, что песня Party Like A Russian сделает этот вечер. Специальным гостем концерта станет британский электронный дуэт Erasure.
Стоимость: от 4000 рублей
Эпатажный и харизматичный Робби Уильямс в представлениях не нуждается. Получив награду «Лучший певец 90-х» он остаемся им по сей день. На его плечах престижная премия BRITs Icon Award, запись в Книге рекордов Гиннесса, любовь миллионов слушателей.
В Ледовом Робби Уильямс исполнит хиты и песни с нового альбома. Но мы уверены, что песня Party Like A Russian сделает этот вечер. Специальным гостем концерта станет британский электронный дуэт Erasure.
Стоимость: от 4000 рублей
Концерт пройдет
7 сентября, с 20:00 до 22:00
Место проведения:
Ледовый дворец, пр. Пятилеток, 1а
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