Party Like A Russian. Концерт Робби Уильямса

В начале лета британская звезда отправилась в мировое турне. 7 сентября Робби Уильямс даст концерт в Санкт-Петербурге. Ледовому дворцу грозит самое жаркое событие года, тысячи фанатов и шоу самого успешного исполнителя XXI века.



Эпатажный и харизматичный Робби Уильямс в представлениях не нуждается. Получив награду «Лучший певец 90-х» он остаемся им по сей день. На его плечах престижная премия BRITs Icon Award, запись в Книге рекордов Гиннесса, любовь миллионов слушателей.



В Ледовом Робби Уильямс исполнит хиты и песни с нового альбома. Но мы уверены, что песня Party Like A Russian сделает этот вечер. Специальным гостем концерта станет британский электронный дуэт Erasure.



Стоимость: от 4000 рублей

