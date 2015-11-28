Сыграй ноктюрн на «Маяковский-fest»

Ежегодный литературный фестиваль в честь поэта Маяковского пройдет 15 июля. В книжном дворике на Фонтанке устроят представления, квесты и викторины. Приходи почтить память великого поэта.



15 июля во двое библиотеки Маяковского устроят поэтический фестиваль. Гостей ждет презентация арт-календаря, где дана историческая справка о том, что в этот день произошло в жизни Маяковского. Каждый желающих может прочесть стихи поэта в открытый микрофон. На сцене покажут спектакль «Маяковский. Во весь рост», оркестр исполнит произведения Скрябина, Прокофьева, Мусоргского.



Стоимость: бесплатно

