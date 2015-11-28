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Сыграй ноктюрн на «Маяковский-fest»

Ежегодный литературный фестиваль в честь поэта Маяковского пройдет 15 июля. В книжном дворике на Фонтанке устроят представления, квесты и викторины. Приходи почтить память великого поэта.

15 июля во двое библиотеки Маяковского устроят поэтический фестиваль. Гостей ждет презентация арт-календаря, где дана историческая справка о том, что в этот день произошло в жизни Маяковского. Каждый желающих может прочесть стихи поэта в открытый микрофон. На сцене покажут спектакль «Маяковский. Во весь рост», оркестр исполнит произведения Скрябина, Прокофьева, Мусоргского.

Стоимость: бесплатно
Фестиваль пройдет
15 июля, с 14:00 до 18:00
Место проведения:
Центральная библиотека имени В. В. Маяковского, наб. реки Фонтанки, 46
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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