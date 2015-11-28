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Историческая прогулка в Павловске

16 июля в Павловске можно путешествовать по разным историческим эпохам. Прогуляйтесь по аллеям с античными богами, царями и поэтами Серебряного века. Гостей развлекут актеры, музыканты и экскурсоводы.

В живописном павловском парке пройдет арт-прогулка «Летний день под липами». 16 июля вы окажитесь во временах античных богов, послушаете рассказы славянской Лады, познакомитесь с семьей императора Павла Петровича. Под кронами древних деревьев вы услышите строки Ахматовой и Бунина. На выходе к Парадному полю вас ждет показ мод и современные персормансы, contemporary хореография.

Стоимость: по билетам в парк
Фестиваль пройдет
16 июля, с 12:00 до 18:00
Место проведения:
г. Павловск, Садовая ул., 20
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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