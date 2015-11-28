Историческая прогулка в Павловске

16 июля в Павловске можно путешествовать по разным историческим эпохам. Прогуляйтесь по аллеям с античными богами, царями и поэтами Серебряного века. Гостей развлекут актеры, музыканты и экскурсоводы.



В живописном павловском парке пройдет арт-прогулка «Летний день под липами». 16 июля вы окажитесь во временах античных богов, послушаете рассказы славянской Лады, познакомитесь с семьей императора Павла Петровича. Под кронами древних деревьев вы услышите строки Ахматовой и Бунина. На выходе к Парадному полю вас ждет показ мод и современные персормансы, contemporary хореография.



Стоимость: по билетам в парк

