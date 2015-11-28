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Стань стражем крепости Орешек

На выходных крепость Орешек подвергнется натиску врагов. Гости фестиваля «Страж в истоке Невы» увидят противостояние новгородцев и шведского лодейного десанта. Вы станете свидетелями грандиозной битвы стрельцов и чернокнижника Делагарди.

В декорациях настоящей крепости вы увидите реконструкции сражений 13, 17 и 20 веков. Гости фестиваля станут свидетелями высадки генерала-чернокнижника у стен Орешка, стрелы лучников пронесутся мимо ваших голов. Вы увидите отважных новгородцев 12 века и солдат Великой Отечественной войны. Когда надоест смотреть на блеск оружия и слушать свист пуль – идите к музыкантам, прикупите сувениры на ярмарке, отобедайте в таверне.

Стоимость: от 210 рублей
Фестиваль пройдет
c 15 июля, 11:00 по 16 июля, 18:00
Место проведения:
Ореховый остров в истоке Невы, Ленинградская область
Я иду!
Теги
военно-историческая реконструкция, крепость Орешек, куда пойти на выходных, фестиваль в крепости Орешек
Фестиваль
Добавил velimira
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