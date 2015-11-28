Стань стражем крепости Орешек

На выходных крепость Орешек подвергнется натиску врагов. Гости фестиваля «Страж в истоке Невы» увидят противостояние новгородцев и шведского лодейного десанта. Вы станете свидетелями грандиозной битвы стрельцов и чернокнижника Делагарди.



В декорациях настоящей крепости вы увидите реконструкции сражений 13, 17 и 20 веков. Гости фестиваля станут свидетелями высадки генерала-чернокнижника у стен Орешка, стрелы лучников пронесутся мимо ваших голов. Вы увидите отважных новгородцев 12 века и солдат Великой Отечественной войны. Когда надоест смотреть на блеск оружия и слушать свист пуль – идите к музыкантам, прикупите сувениры на ярмарке, отобедайте в таверне.



Стоимость: от 210 рублей

