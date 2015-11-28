Выходи из зоны комфорта на фестивале «Точка доступа»

Петербург сбросит с себя налет привычной жизни и обыденности на фестивале «Точка доступа». С 20 июля по 6 августа на необычных площадках города покажут эксцентричные театральные выступления.



Фестиваль «Точка доступа» третий год подряд шокирует культурную столицу. Вас ждут спектакли в гаражах, вокзалах, жилых квартирах. Перфомеры исследуют взаимоотношения театра и города. 22 июля зрителей приглашают в парк послушать в наушниках звуки советского союза 30-хх годов. Финляндский вокзал станет сценой для пьесы Брехта. Немецкие художники приглашают вас в жилую квартиру петербуржца, чтобы обсудить границы личности, жилища, страны, континента.



Стоимость: 700 рублей

