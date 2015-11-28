28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
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31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Выходи из зоны комфорта на фестивале «Точка доступа»
Петербург сбросит с себя налет привычной жизни и обыденности на фестивале «Точка доступа». С 20 июля по 6 августа на необычных площадках города покажут эксцентричные театральные выступления.
Фестиваль «Точка доступа» третий год подряд шокирует культурную столицу. Вас ждут спектакли в гаражах, вокзалах, жилых квартирах. Перфомеры исследуют взаимоотношения театра и города. 22 июля зрителей приглашают в парк послушать в наушниках звуки советского союза 30-хх годов. Финляндский вокзал станет сценой для пьесы Брехта. Немецкие художники приглашают вас в жилую квартиру петербуржца, чтобы обсудить границы личности, жилища, страны, континента.
Стоимость: 700 рублей
Фестиваль «Точка доступа» третий год подряд шокирует культурную столицу. Вас ждут спектакли в гаражах, вокзалах, жилых квартирах. Перфомеры исследуют взаимоотношения театра и города. 22 июля зрителей приглашают в парк послушать в наушниках звуки советского союза 30-хх годов. Финляндский вокзал станет сценой для пьесы Брехта. Немецкие художники приглашают вас в жилую квартиру петербуржца, чтобы обсудить границы личности, жилища, страны, континента.
Стоимость: 700 рублей
Фестиваль пройдет
c 20 июля, 14:00 по 6 августа, 22:00
Место проведения:
различные площадки города
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