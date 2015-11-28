28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Останься сухим на фестивале воды
В Петербурге устроят двухдневный праздник воды. Экологи расскажут о главном веществе на нашей планете, гости вдоволь наплещутся в воде, устроят водные состязания. Сухим не уйдет никто.
Вы можете подумать, что в Петербурге и так достаточно влажности, чтобы еще дополнительно мокнуть. Но, фестиваль воды поднимет важные вопросы экологии, затрагивающие проблемы сохранения жизни на планете. Кроме научного блока гостей ждут развлечения, пенные вечеринки, сражения с водным оружием, кино и концерт на открытом воздухе.
Стоимость: 100-200 рублей
Вы можете подумать, что в Петербурге и так достаточно влажности, чтобы еще дополнительно мокнуть. Но, фестиваль воды поднимет важные вопросы экологии, затрагивающие проблемы сохранения жизни на планете. Кроме научного блока гостей ждут развлечения, пенные вечеринки, сражения с водным оружием, кино и концерт на открытом воздухе.
Стоимость: 100-200 рублей
Фестиваль пройдет
c 20 июля, 11:00 по 23 июля, 20:00
Место проведения:
Выставочный комплекс «Ленэкспо», Большой пр. В. О., 103
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