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Останься сухим на фестивале воды

В Петербурге устроят двухдневный праздник воды. Экологи расскажут о главном веществе на нашей планете, гости вдоволь наплещутся в воде, устроят водные состязания. Сухим не уйдет никто.

Вы можете подумать, что в Петербурге и так достаточно влажности, чтобы еще дополнительно мокнуть. Но, фестиваль воды поднимет важные вопросы экологии, затрагивающие проблемы сохранения жизни на планете. Кроме научного блока гостей ждут развлечения, пенные вечеринки, сражения с водным оружием, кино и концерт на открытом воздухе.

Стоимость: 100-200 рублей
Фестиваль пройдет
c 20 июля, 11:00 по 23 июля, 20:00
Место проведения:
Выставочный комплекс «Ленэкспо», Большой пр. В. О., 103
Я иду!
Теги
куда пойти на выходных, Фестиваль воды, фестиваль воды в Ленэкспо, экология
Фестиваль
Добавил velimira
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