Останься сухим на фестивале воды

В Петербурге устроят двухдневный праздник воды. Экологи расскажут о главном веществе на нашей планете, гости вдоволь наплещутся в воде, устроят водные состязания. Сухим не уйдет никто.



Вы можете подумать, что в Петербурге и так достаточно влажности, чтобы еще дополнительно мокнуть. Но, фестиваль воды поднимет важные вопросы экологии, затрагивающие проблемы сохранения жизни на планете. Кроме научного блока гостей ждут развлечения, пенные вечеринки, сражения с водным оружием, кино и концерт на открытом воздухе.



Стоимость: 100-200 рублей

