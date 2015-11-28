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Как согреться этим летом?

В Петербурге открылась первая студия горячей йоги.
На самой богемной улице Петербурга согреться этим холодным летом можно и без алкоголя. В старинном дореволюционном доме, по адресу Рубинштейна 36, открылась студия йоги, где всегда тропики.

Без фанатизма

Интерес к различным восточным практикам в Петербурге огромен. Но чаще всего это небольшие душные студии, без раздевалок, душевых, индивиждуальных шкафчиков для хранения вещей, а порой без вентиляции, влажной уборке и обработки ковриков. Или же lux - йога, факультативно в тренажерных залах, которая мало отношения имеет к практике. Все это сформировало у большинства мнение, что йога - что-то неприглядное, сродни хипповству и сектанству либо обычная физкультура с обязательным элементом “собака мордой вниз”. Из-за такого положения дел многие люди без сожаления переходят на домашние практики.

Действуй!

Трое друзей Виктор Матвиенко, Максим Хорохорин и Саша Перец, не представляющих своей жизни без йоги и тепла решили, что оставлять родной город без тепла и нормальной йоги нельзя. Виктор много путешествовал по миру, сравнивал подходы к обучению в Европейских и Азиатских и в конце концов после личных практик и научных заключений пришел к выводу, что эффектинее всего йога в горячих залах, где создается особый микроклимат. Для строительства студии из Швейцарии пригласили инженеров, которые вместе с русскими специалистами создали уникальное оборудование, которое “готовит” воздух сразу по нескольким параметрам: температура, влажность и плотность, обеспечивая постоянный приток свежего кислорода.
Инвестировали в студию 14 млн рублей и за 2 года создали уникальную рок-н-ролльную студию, в которой нет традиционных восточных ковриков и благовоний, тесных коморок для занятий с низкими потолками и вечной духотой,, категоричных идеологий, , зато есть абсолютная свобода, звёздные тренеры и температура воздуха, как в жаркой Индии или на Бали. То что нужно для вечно ледяного Питера.

Очень горячая тема

Горячая йога - это направление йоги, при котором помещение нагревают от 36 до 40 градусов при влажности воздуха 40 процентов. Делается это для того, чтобы в точности воспроизвести климат Южной Индии, где, собственно, йога и зародилась. Тело в таком микроклимате становится более податливым, мыщцы быстрее разогреваются и тянуться, происходит обильное потоотделение и естественный лимфодренаж.

В зале преподается множество практик: от одноименного Бикрам до классической хатха йоги, пилатеса, стрейчинга, пранаямы и даже крийи. Сейчас в студии работают 10 преподавателей, с 8 утра до 11 вечера. Студия проводит 5 занятий в день, в каждой группе по 17-45, среди них около трети - иностранцы. И число посетителей только растет. Еще бы, таким холодным летом всем хочется тепла :) Создатели планируют увеличить число классов, а в начале 2018 года открыть еще один hot-оазис в городе. О студии уже узнали горячие студии других стран, они предлагают совместные челленджи и обмены.

В чем фишка?

Высокая популярность горячей йоги объясняется тем, что дает гарантированный результат за короткий срок. Ведь она работает с телом сразу по нескольким направлениям:
• эффективное похудение
• детоксикация
• омоложение кожи
• укрепление всех мышечных групп
• восстановление после травм
• гармонизация тела и духа

Недавно, например, было опубликовано исследование, доказывающее позитивное влияние 8-недельной программы Бикрам-классов на липидный спектр крови, поддержание оптимальных цифр артериального давления, работу суставов, сердца, лёгких и эффективная борьба с лишним весом и отечностью. Вместе с петербургскими учеными и докторами в студии проводят и собственные исследования эффектов от горячей практики. Вот вы, например, знали, что с потом наша кожа выделяет мощнейший антибиотик “далацин”, что способствует мощной встряске организма?

Старт-ап этих ребят - глобальный опыт, заточенный конкретно под петербуржцев, ориентированный на реальные потребности жителей холодного мегаполиса. А то, что полезно и качественно всегда будет успешно. Наша редакция желает горячей команде успехов и бежит на бикрам- класс.

Встретимся на Рубинштейна 36, как всегда в 19.30?





Показ проходит
c 12 июля, 19:30 по 1 сентября, 21:30
Место проведения:
Рубинштейна 36
Я иду!
Теги
горячая йога, йога Петербург, куда пойти на выходных, куда пойти на неделе
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Добавил velimira
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