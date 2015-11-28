Цикл лекций «Красная таблетка»

Мы очень любим строить планы. Прочитать 100 книг до Нового года, похудеть к лету, бросить курить с понедельника. Знакомо? Всё обязательно получится, надо только собрать комплект: поставить цель, включить силу воли и найти мотивацию.Сколько раз мы начинали заниматься спортом, внедрять привычки, рано вставать? А сколько из них увенчались успехом?Специалисты, изучающие мозг, хитро улыбаются — они-то знают, в чём дело. Мозг — великий иллюзионист, способный убедить нас в любой глупости, особенно если её показали в кино. «Всё возможно, стоит только захотеть!», «Поставь себе цель — и ты всего добьешься!», «Найди то, что тебя мотивирует!». Нет, так не работает. Добро пожаловать в реальный мир, где правят суровые закономерности и жёсткие ограничения нашего серого вещества.Как последние научные данные помогут определиться с планами на жизнь? Какая часть мозга отвечает за экзистенциальный кризис?Почему не всем нашим желаниям суждено сбыться, и что с этим делать?Ответы — на первой лекции из цикла «Красная таблетка»!20 июля, 19:00Интеллектуальный кластер «Игры разума»,Санкт-Петербург, ул. Достоевского 19/21 лит. Б