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Цикл лекций «Красная таблетка»

20 июля в 19:00 пройдет первая интерактивная лекция цикла «С понедельника не получится. Как мозг нас обманывает и почему наши желания не сбываются?». Андрей Курпатов, врач-психотерапевт, автор более 100 научных работ и 12 монографий расскажет, что нейрофизиология думает о личности, сознании и смысле жизни.

Мы очень любим строить планы. Прочитать 100 книг до Нового года, похудеть к лету, бросить курить с понедельника. Знакомо? Всё обязательно получится, надо только собрать комплект: поставить цель, включить силу воли и найти мотивацию.

Сколько раз мы начинали заниматься спортом, внедрять привычки, рано вставать? А сколько из них увенчались успехом?

Специалисты, изучающие мозг, хитро улыбаются — они-то знают, в чём дело. Мозг — великий иллюзионист, способный убедить нас в любой глупости, особенно если её показали в кино. «Всё возможно, стоит только захотеть!», «Поставь себе цель — и ты всего добьешься!», «Найди то, что тебя мотивирует!». Нет, так не работает. Добро пожаловать в реальный мир, где правят суровые закономерности и жёсткие ограничения нашего серого вещества.

Как последние научные данные помогут определиться с планами на жизнь? Какая часть мозга отвечает за экзистенциальный кризис?
Почему не всем нашим желаниям суждено сбыться, и что с этим делать?
Ответы — на первой лекции из цикла «Красная таблетка»!

20 июля, 19:00
Интеллектуальный кластер «Игры разума»,
Санкт-Петербург, ул. Достоевского 19/21 лит. Б
Билеты
Лекция пройдет
20 июля, с 19:00 до 21:00
Место проведения:
Интеллектуальный кластер «Игры разума», Санкт-Петербург, ул. Достоевского 19/21 лит. Б
Я иду!
Теги
Андрей Курпатов, Бесплатные лекции и встречи с психологами, интеллектуальный кластер «Игры разума» лекция о путешествии
Лекция
Добавил velimira
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