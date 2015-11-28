28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
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Слушай «Пилота» бесплатно
В Царском Селе устроят большой исторический фестиваль «День Русской славы». Реконструкторы воссоздадут Ледовое побоище, сражения Первой мировой войны. Воинский дух поддержат группы «Пилот», «Ангел НеБес», «Отава Ё».
На фестивале у знаменитого Феодоровского собора вы увидите матросов, казаков и витязей. Во всех подробностях предстанут знаменитые битвы, гости поразятся доблести солдат. Каждый желающий сможет попробовать себя в ратном деле, для детей будут работать специальный интерактивные зоны. На главной сцене бесплатно выступят ведущие рок-группы «Пилот», «Башаков Band», «Отава Ё», «Ангел НеБес», «Разные люди», «Площадь Восстания».
Стоимость: бесплатно
На фестивале у знаменитого Феодоровского собора вы увидите матросов, казаков и витязей. Во всех подробностях предстанут знаменитые битвы, гости поразятся доблести солдат. Каждый желающий сможет попробовать себя в ратном деле, для детей будут работать специальный интерактивные зоны. На главной сцене бесплатно выступят ведущие рок-группы «Пилот», «Башаков Band», «Отава Ё», «Ангел НеБес», «Разные люди», «Площадь Восстания».
Стоимость: бесплатно
Фестиваль пройдет
30 июля, с 12:00 до 18:00
Место проведения:
г. Пушкин, Академический проспект, 20
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