Оторвись в Средневековом замке

В последние выходные июля в Выборге пройдет масштабный фестиваль «Рыцарский замок». В декорациях Анненских укреплений и Выборгского замка отважные рыцари сразятся за прекрасных дам.



29 и 30 июля Выборгский замок вернется в Средневековье. Гости насладятся сражениями рыцарей, конными поединками, турнирами лучников. После зрелищных ратных дел, отдохните на ярмарке и прогуляйтесь по вечернему Средневековому городу. После восьми часов вечера 29 июля начнутся неистовые танцы и огненное представление «Сыны дракона. Песнь огня».



Стоимость: 700 рублей

