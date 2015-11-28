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Оторвись в Средневековом замке

В последние выходные июля в Выборге пройдет масштабный фестиваль «Рыцарский замок». В декорациях Анненских укреплений и Выборгского замка отважные рыцари сразятся за прекрасных дам.

29 и 30 июля Выборгский замок вернется в Средневековье. Гости насладятся сражениями рыцарей, конными поединками, турнирами лучников. После зрелищных ратных дел, отдохните на ярмарке и прогуляйтесь по вечернему Средневековому городу. После восьми часов вечера 29 июля начнутся неистовые танцы и огненное представление «Сыны дракона. Песнь огня».

Стоимость: 700 рублей
Фестиваль пройдет
c 29 июля, 12:00 по 30 июля, 18:00
Место проведения:
г. Выборг, Замковый остров, 1
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Теги
Выборгский замок, куда пойти на выходных, куда пойти на День ВМФ, фестиваль Рыцарский замок
Фестиваль
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