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Смотри лучшие спектакли мира

В кинотеатре «Аврора» стартует Летний театральный фестиваль. Вы увидите мировые премьеры и спектакли с участием Анны Нетребко, Дэниэла Рэдклиффа, Иэна МакКеллена, Теодора Курентзиса. Последние хиты мировых театров предстанут на большом экране.

Театральный фестиваль в «Авроре» откроется показом оперы «Набукко» с Пласидо Доминго. 23 июля партию коварной Леди Макбет исполнит божественная Анна Нетребко. 30 июля и 23 августа покажут самый громкий спектакль этой весны. Пьеса Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли. Трагикомедия по мотивам «Гамлета» ставит вопрос о судьбе и власти человека над своей жизнью. 16 августа вы услышите вершину лирико-психологической оперы конца XIX века. Теодор Курентзис говорит, что «Богема» -это опера об ангелах, которые пытаются жить на земле.

Стоимость: от 600 рублей

Программа Летнего театрального фестиваля:

16 июля, 16:30 — опера «Набукко»

19 июля, 19:20 — спектакль «Одержимость»

23 июля, 16:00 — опера «Макбет»

26 июля, 19:20 — спектакль «Саломея»

30 июля, 17:00 — спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»

2 августа, 19:30 — спектакль «Двенадцатая ночь»

5 августа, 18:30 — спектакль «Трёхгрошовая опера»

9 августа, 19:30 — спектакль «Комеди Франсез: Сирано Де Бержерак»

12 августа, 16:40 — опера «Искатели жемчуга»

16 августа, 19:00 — опера «Богема: Курентзис»

19 августа, 18:30 — спектакль «Венецианский купец»

23 августа, 19:00 — спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»

27 августа, 16:30 — спектакль «Ничья земля»

30 августа, 19:00 — спектакль «Мера за меру»

Прямые трансляции:

20 июля, 21:00 — «Ангелы в Америке. Часть 1: Приближается Миллениум»

27 июля, 21:00 — «Ангелы в Америке. Часть 2: Пересторойка»

Все спектакли и оперы демонстрируются на язык оригинала с русскими субтитрами.
Вечеринка пройдет
c 16 июля, 16:00 по 30 июля, 21:00
Место проведения:
Кинотеатр «Аврора», Невский пр., 60
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Теги
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Вечеринка
Добавил velimira
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