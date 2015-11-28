Смотри лучшие спектакли мира

В кинотеатре «Аврора» стартует Летний театральный фестиваль. Вы увидите мировые премьеры и спектакли с участием Анны Нетребко, Дэниэла Рэдклиффа, Иэна МакКеллена, Теодора Курентзиса. Последние хиты мировых театров предстанут на большом экране.



Театральный фестиваль в «Авроре» откроется показом оперы «Набукко» с Пласидо Доминго. 23 июля партию коварной Леди Макбет исполнит божественная Анна Нетребко. 30 июля и 23 августа покажут самый громкий спектакль этой весны. Пьеса Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли. Трагикомедия по мотивам «Гамлета» ставит вопрос о судьбе и власти человека над своей жизнью. 16 августа вы услышите вершину лирико-психологической оперы конца XIX века. Теодор Курентзис говорит, что «Богема» -это опера об ангелах, которые пытаются жить на земле.



Стоимость: от 600 рублей



Программа Летнего театрального фестиваля:



16 июля, 16:30 — опера «Набукко»



19 июля, 19:20 — спектакль «Одержимость»



23 июля, 16:00 — опера «Макбет»



26 июля, 19:20 — спектакль «Саломея»



30 июля, 17:00 — спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»



2 августа, 19:30 — спектакль «Двенадцатая ночь»



5 августа, 18:30 — спектакль «Трёхгрошовая опера»



9 августа, 19:30 — спектакль «Комеди Франсез: Сирано Де Бержерак»



12 августа, 16:40 — опера «Искатели жемчуга»



16 августа, 19:00 — опера «Богема: Курентзис»



19 августа, 18:30 — спектакль «Венецианский купец»



23 августа, 19:00 — спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»



27 августа, 16:30 — спектакль «Ничья земля»



30 августа, 19:00 — спектакль «Мера за меру»



Прямые трансляции:



20 июля, 21:00 — «Ангелы в Америке. Часть 1: Приближается Миллениум»



27 июля, 21:00 — «Ангелы в Америке. Часть 2: Пересторойка»



Все спектакли и оперы демонстрируются на язык оригинала с русскими субтитрами.

