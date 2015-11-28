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Забери домой эрмитажного котика

В субботу в "Республике котов" состоится акция "Все оттенки кошачьего", на которой любой желающий сможет обрести усатого-полосатого питомца.

Эрмитажных котов и обитателей приюта "Второй шанс" раздадут совершенно бесплатно, но добровольным пожертвованиям от потенциальных котовладельцев будут только рады.

В дальнейшем планируется проводить такие раздачи ежемесячно вплоть до наступления мая.
Вечеринка пройдет
16 сентября, с 12:00 до 22:00
Место проведения:
"Республика котов", Литейный проспект, 60
Я иду!
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Добавил kazarlyga
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