28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
16 сентября Вечеринка
16 сентября Вечеринка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
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31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Забери домой эрмитажного котика
В субботу в "Республике котов" состоится акция "Все оттенки кошачьего", на которой любой желающий сможет обрести усатого-полосатого питомца.
Эрмитажных котов и обитателей приюта "Второй шанс" раздадут совершенно бесплатно, но добровольным пожертвованиям от потенциальных котовладельцев будут только рады.
В дальнейшем планируется проводить такие раздачи ежемесячно вплоть до наступления мая.
Эрмитажных котов и обитателей приюта "Второй шанс" раздадут совершенно бесплатно, но добровольным пожертвованиям от потенциальных котовладельцев будут только рады.
В дальнейшем планируется проводить такие раздачи ежемесячно вплоть до наступления мая.
Вечеринка пройдет
16 сентября, с 12:00 до 22:00
Место проведения:
"Республика котов", Литейный проспект, 60
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