Забери домой эрмитажного котика

В субботу в "Республике котов" состоится акция "Все оттенки кошачьего", на которой любой желающий сможет обрести усатого-полосатого питомца.



Эрмитажных котов и обитателей приюта "Второй шанс" раздадут совершенно бесплатно, но добровольным пожертвованиям от потенциальных котовладельцев будут только рады.



В дальнейшем планируется проводить такие раздачи ежемесячно вплоть до наступления мая.