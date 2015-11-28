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Любуйся удивительными скульптурами из LEGO

В Петербурге открывается выставка известного современного художника Натана Савайи из США. Свои скульптуры он создает из достаточно нестандартного материала - а именно, из обычных кубиков LEGO.

Натан Савайя заслужил интерес публики и признание специалистов благодаря своеобразию своего творческого метода. Благодаря использованию в работе кубиков LEGO, художник достигает неожиданного эффекта, создавая глубокие по смыслу скульптуры из крайне легкомысленного материала.

Такое балансирование на стыке игрового и серьезного позволило Савайе покорить крупнейшие галереи мира, в том числе нью-йоркскую Time Warner Centre и парижскую Spot Gallery. По всему миру дети и взрослые с одинаковым восторгом любуются работами художника. Теперь экспозиция его скульптур добралась до Петербурга, а посетить ее можно в ТРЦ "Галерея".
Более подробную информацию можно получить по адресу spb.artofthebricks.ru на сайте выставки. Стоимость билетов - от 450 рублей.
Выставка пройдет
c Сегодня, 10:00 по 1 ноября, 23:00
Место проведения:
ТРЦ "Галерея", 3 этаж
Я иду!
Выставка
Добавил kazarlyga
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