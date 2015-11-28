Приходи на фестиваль старых авто

Фестиваль старых автомобилей пройдет в Кронштадте в следующее воскресенье.



В форте "Константин" соберутся владельцы и просто поклонники ретротранспорта. На фестивале "Фортуна" можно будет увидеть старые автомобили, мотоциклы и автобусы - всего порядка 500 единиц техники.



Помимо транспорта, гости увидят исторический показ мод, послушают музыку былых времен и просто развлекутся.