28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
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16 сентября Вечеринка
16 сентября Вечеринка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
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31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Приходи на фестиваль старых авто
Фестиваль старых автомобилей пройдет в Кронштадте в следующее воскресенье.
В форте "Константин" соберутся владельцы и просто поклонники ретротранспорта. На фестивале "Фортуна" можно будет увидеть старые автомобили, мотоциклы и автобусы - всего порядка 500 единиц техники.
Помимо транспорта, гости увидят исторический показ мод, послушают музыку былых времен и просто развлекутся.
В форте "Константин" соберутся владельцы и просто поклонники ретротранспорта. На фестивале "Фортуна" можно будет увидеть старые автомобили, мотоциклы и автобусы - всего порядка 500 единиц техники.
Помимо транспорта, гости увидят исторический показ мод, послушают музыку былых времен и просто развлекутся.
Фестиваль пройдет
24 сентября, с 12:00 до 20:00
Место проведения:
город Кронштадт, форт "Великий князь Константин"
Я иду!
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