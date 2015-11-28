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Приходи на фестиваль старых авто

Фестиваль старых автомобилей пройдет в Кронштадте в следующее воскресенье.

В форте "Константин" соберутся владельцы и просто поклонники ретротранспорта. На фестивале "Фортуна" можно будет увидеть старые автомобили, мотоциклы и автобусы - всего порядка 500 единиц техники.

Помимо транспорта, гости увидят исторический показ мод, послушают музыку былых времен и просто развлекутся.
Фестиваль пройдет
24 сентября, с 12:00 до 20:00
Место проведения:
город Кронштадт, форт "Великий князь Константин"
Я иду!
Фестиваль
Добавил kazarlyga
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