Забери кота в коробке

Но не в мешке! Приют "Брошенный ангел" проведет в субботу выставку-раздачу своих усатых и хвостатых питомцев.



Название "Кот в коробке - взял и пошел" недвусмысленно указывает на особенность мероприятия: котов отдают в коробках-переносках для удобства новых владельцев.



Кстати, желающим обзавестись пушистым зверем следует захватить с собой паспорт. Также им придется пройти небольшое собеседование с сотрудниками приюта, чтобы те убедились, что кот попадет в заботливые руки.



Кроме того, пришедших ждут мастер-классы, консультации специалистов и кофе с десертами.