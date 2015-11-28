28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
29 сентября Вечеринка
28 октября Вечеринка
31 октября Кино
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Забери кота в коробке
Но не в мешке! Приют "Брошенный ангел" проведет в субботу выставку-раздачу своих усатых и хвостатых питомцев.
Название "Кот в коробке - взял и пошел" недвусмысленно указывает на особенность мероприятия: котов отдают в коробках-переносках для удобства новых владельцев.
Кстати, желающим обзавестись пушистым зверем следует захватить с собой паспорт. Также им придется пройти небольшое собеседование с сотрудниками приюта, чтобы те убедились, что кот попадет в заботливые руки.
Кроме того, пришедших ждут мастер-классы, консультации специалистов и кофе с десертами.
Название "Кот в коробке - взял и пошел" недвусмысленно указывает на особенность мероприятия: котов отдают в коробках-переносках для удобства новых владельцев.
Кстати, желающим обзавестись пушистым зверем следует захватить с собой паспорт. Также им придется пройти небольшое собеседование с сотрудниками приюта, чтобы те убедились, что кот попадет в заботливые руки.
Кроме того, пришедших ждут мастер-классы, консультации специалистов и кофе с десертами.
Вечеринка пройдет
18 ноября, с 12:00 до 19:00
Место проведения:
"Голицын Лофт", набережная реки Фонтанки, 20
Я иду!
Теги
Добавить комментарий