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5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Смотри "Крокодила" в Александринском театре
Спектакль по сатирическому рассказу Ф. М. Достоевского о чиновнике, проглоченном крокодилом, представит публике труппа Венгерского Национального театра.
Постановка Валерия Фокина - это история о мелком чиновнике, которого проглотил крокодил. Чудесным образом чиновник ухитряется остаться в живых, и, освоившись в желудке рептилии, принимается проповедовать свои взгляды согражданам.
Постановка состоится в рамках VI Санкт-Петербургского международного форума. Билеты - от 500 рублей.
Постановка Валерия Фокина - это история о мелком чиновнике, которого проглотил крокодил. Чудесным образом чиновник ухитряется остаться в живых, и, освоившись в желудке рептилии, принимается проповедовать свои взгляды согражданам.
Постановка состоится в рамках VI Санкт-Петербургского международного форума. Билеты - от 500 рублей.
Спектакль пройдет
c 18 ноября, 19:00 по 19 ноября, 20:00
Место проведения:
Александринский театр, площадь Островского, 6
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