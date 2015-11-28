Смотри "Крокодила" в Александринском театре

Спектакль по сатирическому рассказу Ф. М. Достоевского о чиновнике, проглоченном крокодилом, представит публике труппа Венгерского Национального театра.



Постановка Валерия Фокина - это история о мелком чиновнике, которого проглотил крокодил. Чудесным образом чиновник ухитряется остаться в живых, и, освоившись в желудке рептилии, принимается проповедовать свои взгляды согражданам.



Постановка состоится в рамках VI Санкт-Петербургского международного форума. Билеты - от 500 рублей.