Угощай и угощайся на "Ресторанном дне"

В эту субботу в очередной раз состоится кулинарный праздник, на котором каждый сможет попробовать самую разнообразную еду, приготовленную энтузиастами. При этом цены за порцию отнюдь не заоблачные, а порой и просто символические.



В этот день обычные горожане пробуют себя в роли шеф-поваров, стараясь приготовить нечто необычное и обязательно вкусное. При желании, открыть свой однодневный ресторан можете и вы - для этого следует зарегистрироваться на сайте мероприятия. А площадкой может стать любое место - квартира, парадная, дворик или офис.