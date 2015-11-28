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5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
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Угощай и угощайся на "Ресторанном дне"
В эту субботу в очередной раз состоится кулинарный праздник, на котором каждый сможет попробовать самую разнообразную еду, приготовленную энтузиастами. При этом цены за порцию отнюдь не заоблачные, а порой и просто символические.
В этот день обычные горожане пробуют себя в роли шеф-поваров, стараясь приготовить нечто необычное и обязательно вкусное. При желании, открыть свой однодневный ресторан можете и вы - для этого следует зарегистрироваться на сайте мероприятия. А площадкой может стать любое место - квартира, парадная, дворик или офис.
В этот день обычные горожане пробуют себя в роли шеф-поваров, стараясь приготовить нечто необычное и обязательно вкусное. При желании, открыть свой однодневный ресторан можете и вы - для этого следует зарегистрироваться на сайте мероприятия. А площадкой может стать любое место - квартира, парадная, дворик или офис.
Фестиваль пройдет
18 ноября, с 10:00 до 20:00
Место проведения:
Площадки в разных местах города
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