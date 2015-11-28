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Слушай классику в полутьме планетария на Обводном

Концерт "Классика в темноте" состоится в недавно открытом планетарии - самом большом в мире.

Под куполом, выросшим над стенами старинного газгольдера, прозвучат композиции Генделя, Баха, Вивальди, Моцарта и других творцов прошлого, а также сочинения участников ансамбля "Струны Петербурга", который будет играть в этот вечер. Любуясь звездным небом, воссозданным при помощи 40 проекторов, публика совершит незабываемое путешествие в мир звезд и звуков.

Поможет им в этом ансамбль "Струны Петербурга", сочетающий классическую скрипку, виолончель и орган с электроарфой и пятиструнной электроскрипкой.
Вечеринка пройдет
21 ноября, с 21:00 до 23:00
Место проведения:
"Планетарий № 1", Обводный канал, 74Ц
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Добавил kazarlyga
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