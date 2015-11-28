28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
29 сентября Вечеринка
28 октября Вечеринка
31 октября Кино
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Познакомься с миром дельфинов на мультимедийной выставке
Выставка о дельфинах будет идти на выходных круглосуточно.
В музее "Вселенная воды" состоится мультимедийная выставка "День дельфинов", посвященная этим удивительным животным. Она будет работать почти двое суток в режиме нон-стоп, так что познакомиться с жизнью дельфинов можно будет и ночью.
С помощью фото- и видеоматериалов посетители выставки словно бы погрузятся в морскую пучину, где смогут понаблюдать за поведением дельфинов в естественной среде обитания. Кроме того, ночных посетителей ждет специальная программа.
В музее "Вселенная воды" состоится мультимедийная выставка "День дельфинов", посвященная этим удивительным животным. Она будет работать почти двое суток в режиме нон-стоп, так что познакомиться с жизнью дельфинов можно будет и ночью.
С помощью фото- и видеоматериалов посетители выставки словно бы погрузятся в морскую пучину, где смогут понаблюдать за поведением дельфинов в естественной среде обитания. Кроме того, ночных посетителей ждет специальная программа.
Вечеринка пройдет
c 18 ноября, 13:00 по 20 ноября, 00:00
Место проведения:
Музей "Вселенная воды", Шпалерная улица, 56
Я иду!
Теги
Добавить комментарий