Познакомься с миром дельфинов на мультимедийной выставке

Выставка о дельфинах будет идти на выходных круглосуточно.



В музее "Вселенная воды" состоится мультимедийная выставка "День дельфинов", посвященная этим удивительным животным. Она будет работать почти двое суток в режиме нон-стоп, так что познакомиться с жизнью дельфинов можно будет и ночью.



С помощью фото- и видеоматериалов посетители выставки словно бы погрузятся в морскую пучину, где смогут понаблюдать за поведением дельфинов в естественной среде обитания. Кроме того, ночных посетителей ждет специальная программа.