Приходи на Фестиваль итальянского кино

С 23 ноября по 3 декабря в "Родине" будут показывать итальянское кино и говорить об этой стране.



На IV Российско-итальянском фестивале покажут лучшие художественные, короткометражные и документальные фильмы последних лет. Также гостей ждут встречи со специально приехавшими режиссерами и лекции об Италии.



Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.