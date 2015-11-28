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Приходи на Фестиваль итальянского кино

С 23 ноября по 3 декабря в "Родине" будут показывать итальянское кино и говорить об этой стране.

На IV Российско-итальянском фестивале покажут лучшие художественные, короткометражные и документальные фильмы последних лет. Также гостей ждут встречи со специально приехавшими режиссерами и лекции об Италии.

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
Фестиваль пройдет
c 23 ноября, 00:00 по 3 декабря, 00:00
Место проведения:
Киноцентр "Родина", Караванная улица, 12
Я иду!
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Добавил kazarlyga
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