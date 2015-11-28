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Посети большой детский праздник в "Волшебной миле"

В последний день ноября благотворительный фонд AdVita устроит праздник для детей "Летающие звери в парке Волшебная Миля".

Весь вечер гостей будут развлекать квестами, познавательными мастер-классами и интерактивами. Кроме того, посетителей ждут спектакли и дискотека.

Основная программа начнется в 17:00, когда перед публикой предстанут герои мультсериала "Летающие звери". Позже, в 19:30, состоится концерт с участием Марины Ланда, Сергея Васильева и артистов театра "Радуга". Гости услышат песни из "Летающих зверей" и "Смешариков", а в конце будет проведен розыгрыш призов.

Все собранные средства пойдут пациентам благотворительного фонда AdVita - детям с онкологическими заболеваниями. Билеты - от 240 рублей.
Вечеринка пройдет
30 ноября, с 17:00 до 21:00
Место проведения:
Парк "Волшебная миля", ТРК "Гранд Каньон", проспект Энгельса, 154
Я иду!
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Вечеринка
Добавил kazarlyga
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