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Узнай новое о мозге и сознании на встрече с Андреем Курпатовым

Психолог Андрей Курпатов хорошо известен как популяризатор науки, но этим список его достижений отнюдь не исчерпывается. Кроме прочего, он еще и врач-психотерапевт, президент Высшей Школы Методологии и основатель интеллектуального кластера "Игры разума".

В последних числах ноября и в первый день зимы Андрей Курпатов проведет цикл творческих встреч, на которых представит свою новую книгу "Красная таблетка: посмотри правде в глаза!". Это первая его книга за последние десять лет. Она посвящена проблемам мышления в современной информационной среде, и является первой работой из серии научно-популярных книг о мозге, в которых доступным языком объясняются научные факты о нашем сером веществе, а также способы взаимодействия с ним для достижения эффективного мышления.

Встречи в популярным психологом состоятся в магазинах сети "Буквоед". Посетители прослушают лекцию о мозге и мышлении, узнают больше о новой книге и смогут получить автограф. Вход свободный!

Когда: 26 ноября, 14:00
Где: Лиговский проспект, 10

Когда: 27 ноября, 19:00
Где: Невский проспект, 46

Когда: 1 декабря, 19:00
Где: Владимирский проспект, 23
Вечеринка пройдет
c 26 ноября, 14:00 по 1 декабря, 21:00
Место проведения:
Магазины книжной сети "Буквоед"
Я иду!
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Вечеринка
Добавил kazarlyga
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