Узнай новое о мозге и сознании на встрече с Андреем Курпатовым

Психолог Андрей Курпатов хорошо известен как популяризатор науки, но этим список его достижений отнюдь не исчерпывается. Кроме прочего, он еще и врач-психотерапевт, президент Высшей Школы Методологии и основатель интеллектуального кластера "Игры разума".



В последних числах ноября и в первый день зимы Андрей Курпатов проведет цикл творческих встреч, на которых представит свою новую книгу "Красная таблетка: посмотри правде в глаза!". Это первая его книга за последние десять лет. Она посвящена проблемам мышления в современной информационной среде, и является первой работой из серии научно-популярных книг о мозге, в которых доступным языком объясняются научные факты о нашем сером веществе, а также способы взаимодействия с ним для достижения эффективного мышления.



Встречи в популярным психологом состоятся в магазинах сети "Буквоед". Посетители прослушают лекцию о мозге и мышлении, узнают больше о новой книге и смогут получить автограф. Вход свободный!



Когда: 26 ноября, 14:00

Где: Лиговский проспект, 10



Когда: 27 ноября, 19:00

Где: Невский проспект, 46



Когда: 1 декабря, 19:00

Где: Владимирский проспект, 23