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Посети двухдневный Фестиваль молодых семей

Отдохнуть и научиться новому здесь смогут и взрослые, и дети. Посетителей ждут конкурсы, мастер-классы, интерактивные площадки, зоны для семейного творчества, концертная программа и многое другое.

На фестивале состоится выставка работ детских и семейных фотографов из Санкт-Петербурга. В рамках образовательной программы пройдут лекции и семинары о различных аспектах семейной жизни - психологических, юридических, педагогических и прочих. Кроме того, в рамках мероприятия состоится конкурс "Молодая семья".

Посетить фестиваль приглашают не только тех, кто недавно связал себя узами брака. Здесь будут рады видеть и умудренные опытом пары, и только собирающихся создать свою семью.
Фестиваль пройдет
c 25 ноября, 12:00 по 26 ноября, 18:00
Место проведения:
Станция метро "Политехническая", Политехническая улица, 29
Я иду!
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Фестиваль
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