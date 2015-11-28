Посети двухдневный Фестиваль молодых семей

Отдохнуть и научиться новому здесь смогут и взрослые, и дети. Посетителей ждут конкурсы, мастер-классы, интерактивные площадки, зоны для семейного творчества, концертная программа и многое другое.



На фестивале состоится выставка работ детских и семейных фотографов из Санкт-Петербурга. В рамках образовательной программы пройдут лекции и семинары о различных аспектах семейной жизни - психологических, юридических, педагогических и прочих. Кроме того, в рамках мероприятия состоится конкурс "Молодая семья".



Посетить фестиваль приглашают не только тех, кто недавно связал себя узами брака. Здесь будут рады видеть и умудренные опытом пары, и только собирающихся создать свою семью.