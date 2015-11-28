28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
31 октября Кино
1 ноября Вечеринка
1 ноября Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Посети двухдневный Фестиваль молодых семей
Отдохнуть и научиться новому здесь смогут и взрослые, и дети. Посетителей ждут конкурсы, мастер-классы, интерактивные площадки, зоны для семейного творчества, концертная программа и многое другое.
На фестивале состоится выставка работ детских и семейных фотографов из Санкт-Петербурга. В рамках образовательной программы пройдут лекции и семинары о различных аспектах семейной жизни - психологических, юридических, педагогических и прочих. Кроме того, в рамках мероприятия состоится конкурс "Молодая семья".
Посетить фестиваль приглашают не только тех, кто недавно связал себя узами брака. Здесь будут рады видеть и умудренные опытом пары, и только собирающихся создать свою семью.
На фестивале состоится выставка работ детских и семейных фотографов из Санкт-Петербурга. В рамках образовательной программы пройдут лекции и семинары о различных аспектах семейной жизни - психологических, юридических, педагогических и прочих. Кроме того, в рамках мероприятия состоится конкурс "Молодая семья".
Посетить фестиваль приглашают не только тех, кто недавно связал себя узами брака. Здесь будут рады видеть и умудренные опытом пары, и только собирающихся создать свою семью.
Фестиваль пройдет
c 25 ноября, 12:00 по 26 ноября, 18:00
Место проведения:
Станция метро "Политехническая", Политехническая улица, 29
Я иду!
Теги
Добавить комментарий