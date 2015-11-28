Посети бесплатно Михайловский замок на выходных

Руководство Русского музея присоединилось к всемирной акции "Щедрый вторник".



Посетители смогут попасть на выставку "Москва времен Екатерины II и Павла I в картинах Жерара Делабарта", где узнают новое о культуре, быте, модах и прочих аспектах повседневной жизни горожанина и города XVIII-XIX веков. Кроме того, для осмотра будут открыты и другие экспозиции.



Международный день благотворительности Giving Tuesday (в русском переводе "Щедрый вторник") впервые прошел в 2012 году. Тогда участие в нем приняли 75 стран. Россия присоединилась к акции в 2016 году.