Посети бесплатно Михайловский замок на выходных

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Руководство Русского музея присоединилось к всемирной акции "Щедрый вторник".
Посетители смогут попасть на выставку "Москва времен Екатерины II и Павла I в картинах Жерара Делабарта", где узнают новое о культуре, быте, модах и прочих аспектах повседневной жизни горожанина и города XVIII-XIX веков. Кроме того, для осмотра будут открыты и другие экспозиции.
Международный день благотворительности Giving Tuesday (в русском переводе "Щедрый вторник") впервые прошел в 2012 году. Тогда участие в нем приняли 75 стран. Россия присоединилась к акции в 2016 году.
Посетители смогут попасть на выставку "Москва времен Екатерины II и Павла I в картинах Жерара Делабарта", где узнают новое о культуре, быте, модах и прочих аспектах повседневной жизни горожанина и города XVIII-XIX веков. Кроме того, для осмотра будут открыты и другие экспозиции.
Международный день благотворительности Giving Tuesday (в русском переводе "Щедрый вторник") впервые прошел в 2012 году. Тогда участие в нем приняли 75 стран. Россия присоединилась к акции в 2016 году.
Вечеринка пройдет
c Сегодня, 10:00 по 26 ноября, 18:00
Место проведения:
улица Садовая, 2
пн., ср., пт., сб., вс. — с 10:00 до 18:00; чт. с 10:00 до 21:00; вт. — выходной
пн., ср., пт., сб., вс. — с 10:00 до 18:00; чт. с 10:00 до 21:00; вт. — выходной
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