Отпразднуй День святой Люсии в Выборгском замке

Обычай отмечать этот праздник связывают со старинной легендой о жене рыбака. Она освещала светом фонаря путь домой своему мужу, когда нечистая сила погасила маяк.



В Выборге празднование состоится в субботу, 16 декабря. Перед гостями выступит шведский "Хор святой Люсии", а также фолк-группа Dark River.



Кроме того, организаторы обещают огненное шоу, рыцарский турнир и праздничное угощение. Стоимость билетов: взрослые - 40 рублей, дети и пенсионеры - 30 рублей.