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Отпразднуй День святой Люсии в Выборгском замке
Обычай отмечать этот праздник связывают со старинной легендой о жене рыбака. Она освещала светом фонаря путь домой своему мужу, когда нечистая сила погасила маяк.
В Выборге празднование состоится в субботу, 16 декабря. Перед гостями выступит шведский "Хор святой Люсии", а также фолк-группа Dark River.
Кроме того, организаторы обещают огненное шоу, рыцарский турнир и праздничное угощение. Стоимость билетов: взрослые - 40 рублей, дети и пенсионеры - 30 рублей.
В Выборге празднование состоится в субботу, 16 декабря. Перед гостями выступит шведский "Хор святой Люсии", а также фолк-группа Dark River.
Кроме того, организаторы обещают огненное шоу, рыцарский турнир и праздничное угощение. Стоимость билетов: взрослые - 40 рублей, дети и пенсионеры - 30 рублей.
Вечеринка пройдет
16 декабря, с 17:30 до 22:00
Место проведения:
город Выборг, Выборгский замок
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