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Прикоснись к чайным традициям на фестивале в "Этажах"
Два дня подряд здесь будет идти "Фестиваль чайных напитков мира". Гостей ждет чайная ярмарка, на которой будут представлены самые разные сорта этого напитка.
Вы сможете поучаствовать в чайной церемонии, узнать новое о чайных традициях, принятых в странах мира, а также научиться заваривать чаи на основе различных заварок.
В дополнение к этому вас ждет выставка чайных картин, фотогалерея и возможность послушать чтение стихов в литературной гостиной.
Вы сможете поучаствовать в чайной церемонии, узнать новое о чайных традициях, принятых в странах мира, а также научиться заваривать чаи на основе различных заварок.
В дополнение к этому вас ждет выставка чайных картин, фотогалерея и возможность послушать чтение стихов в литературной гостиной.
Фестиваль пройдет
c 16 декабря, 11:00 по 17 декабря, 21:00
Место проведения:
Лофт-проект "Этажи", Лиговский проспект, 74
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