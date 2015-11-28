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Прикоснись к чайным традициям на фестивале в "Этажах"

Два дня подряд здесь будет идти "Фестиваль чайных напитков мира". Гостей ждет чайная ярмарка, на которой будут представлены самые разные сорта этого напитка.

Вы сможете поучаствовать в чайной церемонии, узнать новое о чайных традициях, принятых в странах мира, а также научиться заваривать чаи на основе различных заварок.

В дополнение к этому вас ждет выставка чайных картин, фотогалерея и возможность послушать чтение стихов в литературной гостиной.
Фестиваль пройдет
c 16 декабря, 11:00 по 17 декабря, 21:00
Место проведения:
Лофт-проект "Этажи", Лиговский проспект, 74
Я иду!
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Добавил kazarlyga
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