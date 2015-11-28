Прикоснись к чайным традициям на фестивале в "Этажах"

Два дня подряд здесь будет идти "Фестиваль чайных напитков мира". Гостей ждет чайная ярмарка, на которой будут представлены самые разные сорта этого напитка.



Вы сможете поучаствовать в чайной церемонии, узнать новое о чайных традициях, принятых в странах мира, а также научиться заваривать чаи на основе различных заварок.



В дополнение к этому вас ждет выставка чайных картин, фотогалерея и возможность послушать чтение стихов в литературной гостиной.