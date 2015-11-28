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Приходи на бесплатный концерт Михаила Боярского

Михаил Боярский бесплатно выступит в субботу.

В отреставрированном Кировском универмаге пройдет новогодний праздник с розыгрышами, призами и подарками.

Но главным событием мероприятия станут не розыгрыши подарков, а выступление Михаила Боярского. Главный мушкетер страны исполнит лучшие свои песни, причем совершенно бесплатно.
Концерт пройдет
Сегодня, с 15:00 до 18:00
Место проведения:
Кировский универмаг, проспект Стачек, 9
Я иду!
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Концерт
Добавил kazarlyga
Добавить комментарийКомментарии
mypirs1 7 декабря, в 13:12
0
В данном случае Демотиватор (анегдот) про бесплатный концэрт Укупника и как-то дороговато - не в Этом случае! Не для меня. Я не кумир конечно, но ..думаю. Так. Надо заютьюбить койнибть концерт Укупника
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