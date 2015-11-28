Приходи на бесплатный концерт Михаила Боярского

Михаил Боярский бесплатно выступит в субботу.



В отреставрированном Кировском универмаге пройдет новогодний праздник с розыгрышами, призами и подарками.



Но главным событием мероприятия станут не розыгрыши подарков, а выступление Михаила Боярского. Главный мушкетер страны исполнит лучшие свои песни, причем совершенно бесплатно.