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Любуйся скульптурами изо льда в Петропавловской крепости
Фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy откроется на территории крепости в эту субботу.
Над скульптурами вовсю трудятся лучшие российские мастера - и им осталось совсем немного до завершения.
Гости увидят выполненные изо льда достопримечательности Петербурга, персонажей волшебных сказок, героев басен Крылова и мультфильмов. А еще будут Дед Мороз со Снегурочкой, собака Хатико и специальная композиция "Во что верят Белые Ходоки?"
Стоимость билетов: взрослые - 450 рублей, детские и льготные - 350 рублей.
Когда: 23 декабря
Где Петропавловская крепость
Над скульптурами вовсю трудятся лучшие российские мастера - и им осталось совсем немного до завершения.
Гости увидят выполненные изо льда достопримечательности Петербурга, персонажей волшебных сказок, героев басен Крылова и мультфильмов. А еще будут Дед Мороз со Снегурочкой, собака Хатико и специальная композиция "Во что верят Белые Ходоки?"
Стоимость билетов: взрослые - 450 рублей, детские и льготные - 350 рублей.
Когда: 23 декабря
Где Петропавловская крепость
Фестиваль пройдет
c 23 декабря, 10:00 по 4 февраля 2018, 22:00
Место проведения:
Петропавловская крепость, 3
с 10:00 до 18:00, вторник с 11:00 до 17:00, выходной — среда и последний вторник месяца
с 10:00 до 18:00, вторник с 11:00 до 17:00, выходной — среда и последний вторник месяца
Я иду!
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