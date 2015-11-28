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23 декабря Фестиваль
Любуйся скульптурами изо льда в Петропавловской крепости
Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Петропавловская крепость
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Любуйся скульптурами изо льда в Петропавловской крепости

Фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy откроется на территории крепости в эту субботу.

Над скульптурами вовсю трудятся лучшие российские мастера - и им осталось совсем немного до завершения.

Гости увидят выполненные изо льда достопримечательности Петербурга, персонажей волшебных сказок, героев басен Крылова и мультфильмов. А еще будут Дед Мороз со Снегурочкой, собака Хатико и специальная композиция "Во что верят Белые Ходоки?"

Стоимость билетов: взрослые - 450 рублей, детские и льготные - 350 рублей.

Когда: 23 декабря
Где Петропавловская крепость
Фестиваль пройдет
c 23 декабря, 10:00 по 4 февраля 2018, 22:00
Место проведения:
Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Петропавловская крепость
Петропавловская крепость, 3
с 10:00 до 18:00, вторник с 11:00 до 17:00, выходной — среда и последний вторник месяца
Я иду!
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Фестиваль
Добавил kazarlyga
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