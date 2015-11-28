Любуйся скульптурами изо льда в Петропавловской крепости

Фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy откроется на территории крепости в эту субботу.



Над скульптурами вовсю трудятся лучшие российские мастера - и им осталось совсем немного до завершения.



Гости увидят выполненные изо льда достопримечательности Петербурга, персонажей волшебных сказок, героев басен Крылова и мультфильмов. А еще будут Дед Мороз со Снегурочкой, собака Хатико и специальная композиция "Во что верят Белые Ходоки?"



Стоимость билетов: взрослые - 450 рублей, детские и льготные - 350 рублей.



Когда: 23 декабря

Где Петропавловская крепость