28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
25 ноября Вечеринка
29 декабря Фестиваль
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Приходи на бесплатные концерты в Манеж
В преддверии новогодних праздников в выставочном зале "Манеж" будет играть музыка. Здесь пройдет двухдневный фестиваль "Петербургские вечера".
Гости услышат сочинения классических композиторов, а также советские песни и джаз в исполнении камерного оркестра "Симфониетта Санкт-Петербурга", "Chizhik-Jazz-Quartet", "Olympic brass" и других коллективов.
Отличительной чертой нового фестиваля станет возможность слушать музыку, одновременно прогуливаясь среди картин и фотографий. При этом будет можно выйти наружу и вернуться вновь через некоторое время - исключения сделают для последних выступлений каждого дня. Попасть на фестиваль можно совершенно бесплатно.
Гости услышат сочинения классических композиторов, а также советские песни и джаз в исполнении камерного оркестра "Симфониетта Санкт-Петербурга", "Chizhik-Jazz-Quartet", "Olympic brass" и других коллективов.
Отличительной чертой нового фестиваля станет возможность слушать музыку, одновременно прогуливаясь среди картин и фотографий. При этом будет можно выйти наружу и вернуться вновь через некоторое время - исключения сделают для последних выступлений каждого дня. Попасть на фестиваль можно совершенно бесплатно.
Фестиваль пройдет
c 29 декабря, 19:00 по 30 декабря, 22:00
Место проведения:
ЦВЗ "Манеж", Исаакиевская площадь, 1
Я иду!
Теги
Добавить комментарий