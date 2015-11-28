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Приходи на бесплатные концерты в Манеж

В преддверии новогодних праздников в выставочном зале "Манеж" будет играть музыка. Здесь пройдет двухдневный фестиваль "Петербургские вечера".

Гости услышат сочинения классических композиторов, а также советские песни и джаз в исполнении камерного оркестра "Симфониетта Санкт-Петербурга", "Chizhik-Jazz-Quartet", "Olympic brass" и других коллективов.

Отличительной чертой нового фестиваля станет возможность слушать музыку, одновременно прогуливаясь среди картин и фотографий. При этом будет можно выйти наружу и вернуться вновь через некоторое время - исключения сделают для последних выступлений каждого дня. Попасть на фестиваль можно совершенно бесплатно.
Фестиваль пройдет
c 29 декабря, 19:00 по 30 декабря, 22:00
Место проведения:
ЦВЗ "Манеж", Исаакиевская площадь, 1
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