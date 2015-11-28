Слушай классику в планетарии на январских каникулах

Концерты под общим названием "Рождественская классика в темноте" состоятся под куполом нового планетария.



В программе - сочинения Чайковского, Вивальди, Баха и других известных композиторов, а также оркестровые версии мировых хитов и новогодних песен.



Исполнять классические и не очень мелодии будет ансамбль "Струны Петербурга".