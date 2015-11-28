28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
25 ноября Вечеринка
29 декабря Фестиваль
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Слушай классику в планетарии на январских каникулах
Концерты под общим названием "Рождественская классика в темноте" состоятся под куполом нового планетария.
В программе - сочинения Чайковского, Вивальди, Баха и других известных композиторов, а также оркестровые версии мировых хитов и новогодних песен.
Исполнять классические и не очень мелодии будет ансамбль "Струны Петербурга".
В программе - сочинения Чайковского, Вивальди, Баха и других известных композиторов, а также оркестровые версии мировых хитов и новогодних песен.
Исполнять классические и не очень мелодии будет ансамбль "Струны Петербурга".
Концерт пройдет
c 2 января 2018, 20:00 по 8 января 2018, 22:00
Место проведения:
"Планетарий №1", набережная Обводного канала, 74Ц
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