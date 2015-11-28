28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
25 ноября Вечеринка
19:00 Фестиваль
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
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Раскрась день яркими цветами на Фестивале дыма
Фестиваль цветного дыма состоится на новогодних каникулах.
3 и 4 января в парке имени Бабушкина будет не по-зимнему ярко. Гости фестиваля возьмут в руки дымовые шашки, и разноцветные облака поплывут в воздухе над землей.
На фестивале выступят творческие коллективы, состоятся мастер-классы и конкурсы для детей, а те, кто замерзнет, смогут согреться горячими напитками. Вход - 100 рублей (цветной дым - 300 рублей).
3 и 4 января в парке имени Бабушкина будет не по-зимнему ярко. Гости фестиваля возьмут в руки дымовые шашки, и разноцветные облака поплывут в воздухе над землей.
На фестивале выступят творческие коллективы, состоятся мастер-классы и конкурсы для детей, а те, кто замерзнет, смогут согреться горячими напитками. Вход - 100 рублей (цветной дым - 300 рублей).
Фестиваль пройдет
c 3 января 2018, 15:00 по 4 января 2018, 20:00
Место проведения:
Парк имени Бабушкина, проспект Обуховской обороны, 149
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