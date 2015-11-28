Раскрась день яркими цветами на Фестивале дыма

Фестиваль цветного дыма состоится на новогодних каникулах.



3 и 4 января в парке имени Бабушкина будет не по-зимнему ярко. Гости фестиваля возьмут в руки дымовые шашки, и разноцветные облака поплывут в воздухе над землей.



На фестивале выступят творческие коллективы, состоятся мастер-классы и конкурсы для детей, а те, кто замерзнет, смогут согреться горячими напитками. Вход - 100 рублей (цветной дым - 300 рублей).