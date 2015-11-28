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Раскрась день яркими цветами на Фестивале дыма

Фестиваль цветного дыма состоится на новогодних каникулах.

3 и 4 января в парке имени Бабушкина будет не по-зимнему ярко. Гости фестиваля возьмут в руки дымовые шашки, и разноцветные облака поплывут в воздухе над землей.

На фестивале выступят творческие коллективы, состоятся мастер-классы и конкурсы для детей, а те, кто замерзнет, смогут согреться горячими напитками. Вход - 100 рублей (цветной дым - 300 рублей).
Фестиваль пройдет
c 3 января 2018, 15:00 по 4 января 2018, 20:00
Место проведения:
Парк имени Бабушкина, проспект Обуховской обороны, 149
Я иду!
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Фестиваль
Добавил kazarlyga
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