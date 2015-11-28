28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
25 ноября 2017 Вечеринка
Вчера, в 11:00 Вечеринка
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Посети выставку пряничных домиков в "Музее варежки"
Вплоть до 29 января в музее можно побывать на выставке пряничных домиков.
Над ее созданием трудились 350 детей - подопечных благотворительного фонда "Время помогать", а также профессиональные повара и декораторы.
Посетители увидят пряничную резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, а также пряничные домики Бергена и Петербурга. Желающие смогут принять участие в мастер-классах по росписи пряников, чаепитиях и ледяных квестах.
Над ее созданием трудились 350 детей - подопечных благотворительного фонда "Время помогать", а также профессиональные повара и декораторы.
Посетители увидят пряничную резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, а также пряничные домики Бергена и Петербурга. Желающие смогут принять участие в мастер-классах по росписи пряников, чаепитиях и ледяных квестах.
Вечеринка проходит
c 9 января, 11:00 по 29 января, 19:00
Место проведения:
"Музей варежки", набережная реки Мойки, 87
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