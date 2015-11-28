Посети выставку пряничных домиков в "Музее варежки"

Вплоть до 29 января в музее можно побывать на выставке пряничных домиков.



Над ее созданием трудились 350 детей - подопечных благотворительного фонда "Время помогать", а также профессиональные повара и декораторы.



Посетители увидят пряничную резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, а также пряничные домики Бергена и Петербурга. Желающие смогут принять участие в мастер-классах по росписи пряников, чаепитиях и ледяных квестах.