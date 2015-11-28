Побывай на фэнтезийном фестивале в "Этажах"

Двухдневный фестиваль "Мифология и фэнтези" состоится в следующие выходные.



Поклонники Толкина, Роулинг и других авторов будут смотреть фильмы, поучаствуют в играх и квестах, а заодно послушают лекции о мифах и легендах.



Разумеется, что многие придут в костюмах, так что посетителей ждет красочное косплей-шоу. А еще здесь можно будет подкрепиться едой, сделанной по рецептам, взятым из фэнтезийных книг. Вход на фестиваль - 100 рублей.