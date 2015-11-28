28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
25 ноября 2017 Вечеринка
Вчера, в 11:00 Вечеринка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
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31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Побывай на фэнтезийном фестивале в "Этажах"
Двухдневный фестиваль "Мифология и фэнтези" состоится в следующие выходные.
Поклонники Толкина, Роулинг и других авторов будут смотреть фильмы, поучаствуют в играх и квестах, а заодно послушают лекции о мифах и легендах.
Разумеется, что многие придут в костюмах, так что посетителей ждет красочное косплей-шоу. А еще здесь можно будет подкрепиться едой, сделанной по рецептам, взятым из фэнтезийных книг. Вход на фестиваль - 100 рублей.
Поклонники Толкина, Роулинг и других авторов будут смотреть фильмы, поучаствуют в играх и квестах, а заодно послушают лекции о мифах и легендах.
Разумеется, что многие придут в костюмах, так что посетителей ждет красочное косплей-шоу. А еще здесь можно будет подкрепиться едой, сделанной по рецептам, взятым из фэнтезийных книг. Вход на фестиваль - 100 рублей.
Вечеринка пройдет
c 13 января, 11:00 по 14 января, 21:00
Место проведения:
Лофт-проект "Этажи", Лиговский проспект, 74
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