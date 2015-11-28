28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
25 ноября 2017 Вечеринка
Вчера, в 11:00 Вечеринка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Пообщайся с Олегом Гаркушей
Олег Гаркуша встретится с поклонниками.
Творческий вечер известного музыканта состоится в следующее воскресенье в баре Dead Poets.
Участник легендарного "АукцЫона" прочитает свои стихи, расскажет истории из жизни и пообщается с пришедшими на встречу.
Творческий вечер известного музыканта состоится в следующее воскресенье в баре Dead Poets.
Участник легендарного "АукцЫона" прочитает свои стихи, расскажет истории из жизни и пообщается с пришедшими на встречу.
Вечеринка пройдет
14 января, с 18:00 до 20:00
Место проведения:
Dead Poets Bar, улица Жуковского, 12
Я иду!
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