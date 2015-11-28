Пообщайся с Олегом Гаркушей

Олег Гаркуша встретится с поклонниками.



Творческий вечер известного музыканта состоится в следующее воскресенье в баре Dead Poets.



Участник легендарного "АукцЫона" прочитает свои стихи, расскажет истории из жизни и пообщается с пришедшими на встречу.