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Слушай классику в здании Новой сцены Мариинского театра
По средам в Мариинском театре дают бесплатные концерты.
Проект "Открытая среда в Мариинском" - это возможность насладиться произведениями классической музыки совершенно бесплатно. Каждую среду в Фойе Стравинского Новой сцены играют артисты оркестра театра и молодые музыканты.
Контрамарку можно получить на входе, но следует помнить, что количество мест ограничено размерами фойе - пройти смогут только 170 человек.
В январе состоятся следующие концерты:
10 января - Брух. Франсе
17 января - От раннего к позднему романтизму: австро-немецкая музыка XIX века
24 января - Моцарт. Бранчфилд. Франсе. Вагнер
31 января - Сонаты Шумана и Брамса.
Начало каждого концерта в 14:00.
Проект "Открытая среда в Мариинском" - это возможность насладиться произведениями классической музыки совершенно бесплатно. Каждую среду в Фойе Стравинского Новой сцены играют артисты оркестра театра и молодые музыканты.
Контрамарку можно получить на входе, но следует помнить, что количество мест ограничено размерами фойе - пройти смогут только 170 человек.
В январе состоятся следующие концерты:
10 января - Брух. Франсе
17 января - От раннего к позднему романтизму: австро-немецкая музыка XIX века
24 января - Моцарт. Бранчфилд. Франсе. Вагнер
31 января - Сонаты Шумана и Брамса.
Начало каждого концерта в 14:00.
Концерт пройдет
c Сегодня, 14:00 по 31 января, 16:00
Место проведения:
Новая сцена Мариинского театра, улица Декабристов, 34
Я иду!
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