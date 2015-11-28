Слушай классику в здании Новой сцены Мариинского театра

По средам в Мариинском театре дают бесплатные концерты.



Проект "Открытая среда в Мариинском" - это возможность насладиться произведениями классической музыки совершенно бесплатно. Каждую среду в Фойе Стравинского Новой сцены играют артисты оркестра театра и молодые музыканты.



Контрамарку можно получить на входе, но следует помнить, что количество мест ограничено размерами фойе - пройти смогут только 170 человек.



В январе состоятся следующие концерты:



10 января - Брух. Франсе



17 января - От раннего к позднему романтизму: австро-немецкая музыка XIX века



24 января - Моцарт. Бранчфилд. Франсе. Вагнер



31 января - Сонаты Шумана и Брамса.



Начало каждого концерта в 14:00.