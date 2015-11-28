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Слушай классику в здании Новой сцены Мариинского театра

По средам в Мариинском театре дают бесплатные концерты.

Проект "Открытая среда в Мариинском" - это возможность насладиться произведениями классической музыки совершенно бесплатно. Каждую среду в Фойе Стравинского Новой сцены играют артисты оркестра театра и молодые музыканты.

Контрамарку можно получить на входе, но следует помнить, что количество мест ограничено размерами фойе - пройти смогут только 170 человек.

В январе состоятся следующие концерты:

10 января - Брух. Франсе

17 января - От раннего к позднему романтизму: австро-немецкая музыка XIX века

24 января - Моцарт. Бранчфилд. Франсе. Вагнер

31 января - Сонаты Шумана и Брамса.

Начало каждого концерта в 14:00.
Концерт пройдет
c Сегодня, 14:00 по 31 января, 16:00
Место проведения:
Новая сцена Мариинского театра, улица Декабристов, 34
Я иду!
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