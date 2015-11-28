Приходи на концерт в честь Beatles

Всемирный день Beatles отпразднуют на бесплатном концерте.



16 января в клубе "Аврора" будут отмечать главный праздник всех битломанов земли. Именно в этот день 61 год назад в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где и началась музыкальная карьера знаменитой четверки.



В честь этого на сцену поднимутся семь групп, играющих в различных направлениях и жанрах. Они исполнят в общей сложности сорок песен легендарной группы, без которой современная музыка была бы совсем иной. Вход свободный.