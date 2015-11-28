28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
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Вчера, в 11:00 Вечеринка
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31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Приходи на концерт в честь Beatles
Всемирный день Beatles отпразднуют на бесплатном концерте.
16 января в клубе "Аврора" будут отмечать главный праздник всех битломанов земли. Именно в этот день 61 год назад в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где и началась музыкальная карьера знаменитой четверки.
В честь этого на сцену поднимутся семь групп, играющих в различных направлениях и жанрах. Они исполнят в общей сложности сорок песен легендарной группы, без которой современная музыка была бы совсем иной. Вход свободный.
16 января в клубе "Аврора" будут отмечать главный праздник всех битломанов земли. Именно в этот день 61 год назад в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где и началась музыкальная карьера знаменитой четверки.
В честь этого на сцену поднимутся семь групп, играющих в различных направлениях и жанрах. Они исполнят в общей сложности сорок песен легендарной группы, без которой современная музыка была бы совсем иной. Вход свободный.
Концерт пройдет
16 января, с 19:00 до 22:00
Место проведения:
Aurora Concert Hall, Пироговская набережная, 5, корпус 2
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