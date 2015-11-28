Смотри фильмы об искусстве в "Лендоке"

С сегодняшнего дня и до воскресенья в открытой киностудии будут ежедневно демонстрировать по одному фильму об итальянском искусстве и итальянских музеях.



Зрителям предложат виртуальную экскурсию по музеям Ватикана, собору Святого Петра и Патриарших базиликах, Галерее Уффици и улицам Флоренции. Также интересующихся ждет обстоятельный рассказ о жизни и творчестве великих живописцев прошлого - Леонардо да Винчи и Рафаэля.



Расписание сеансов:



10 января, 20:00 - "Музеи Ватикана 3D";



11 января, 20:00 - "Флоренция и Шалерея Уффици 3D";



12 января, 20:00 - "Собор Святого Петра и Патриаршие базилики 3D";



13 января, 19:00 - "Рафаэль 3D";



14 января, 19:00 - "Леонардо. История гения".



Стоимость билета - 100 рублей.