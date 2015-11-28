28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
25 ноября 2017 Вечеринка
9 января Вечеринка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Смотри фильмы об искусстве в "Лендоке"
С сегодняшнего дня и до воскресенья в открытой киностудии будут ежедневно демонстрировать по одному фильму об итальянском искусстве и итальянских музеях.
Зрителям предложат виртуальную экскурсию по музеям Ватикана, собору Святого Петра и Патриарших базиликах, Галерее Уффици и улицам Флоренции. Также интересующихся ждет обстоятельный рассказ о жизни и творчестве великих живописцев прошлого - Леонардо да Винчи и Рафаэля.
Расписание сеансов:
10 января, 20:00 - "Музеи Ватикана 3D";
11 января, 20:00 - "Флоренция и Шалерея Уффици 3D";
12 января, 20:00 - "Собор Святого Петра и Патриаршие базилики 3D";
13 января, 19:00 - "Рафаэль 3D";
14 января, 19:00 - "Леонардо. История гения".
Стоимость билета - 100 рублей.
Зрителям предложат виртуальную экскурсию по музеям Ватикана, собору Святого Петра и Патриарших базиликах, Галерее Уффици и улицам Флоренции. Также интересующихся ждет обстоятельный рассказ о жизни и творчестве великих живописцев прошлого - Леонардо да Винчи и Рафаэля.
Расписание сеансов:
10 января, 20:00 - "Музеи Ватикана 3D";
11 января, 20:00 - "Флоренция и Шалерея Уффици 3D";
12 января, 20:00 - "Собор Святого Петра и Патриаршие базилики 3D";
13 января, 19:00 - "Рафаэль 3D";
14 января, 19:00 - "Леонардо. История гения".
Стоимость билета - 100 рублей.
Вечеринка проходит
c 10 января, 20:00 по 14 января, 21:00
Место проведения:
Открытая киностудия "Лендок", набережная Крюкова канала, 12
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