Познакомься с северными оленями в "Этажах"

На выходных в лофте на Лиговском появятся выходцы с далекого Севера. В пространстве "Синий пол" состоится фестиваль северных оленей, а также собак - самоедов и хаски.



Посетители смогут полюбоваться красивыми животными, сфотографироваться с ними и даже покормить. В работе фестиваля примут участие заводчики, так что желающие смогут пообщаться с ними и узнать, каково это - выращивать северных оленей.



Вход - 100 рублей (дети до 7 лет - бесплатно).