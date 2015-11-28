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Познакомься с северными оленями в "Этажах"
На выходных в лофте на Лиговском появятся выходцы с далекого Севера. В пространстве "Синий пол" состоится фестиваль северных оленей, а также собак - самоедов и хаски.
Посетители смогут полюбоваться красивыми животными, сфотографироваться с ними и даже покормить. В работе фестиваля примут участие заводчики, так что желающие смогут пообщаться с ними и узнать, каково это - выращивать северных оленей.
Вход - 100 рублей (дети до 7 лет - бесплатно).
Посетители смогут полюбоваться красивыми животными, сфотографироваться с ними и даже покормить. В работе фестиваля примут участие заводчики, так что желающие смогут пообщаться с ними и узнать, каково это - выращивать северных оленей.
Вход - 100 рублей (дети до 7 лет - бесплатно).
Фестиваль пройдет
c 13 января, 11:00 по 14 января, 21:00
Место проведения:
Лофт-проект "Этажи", Лиговский проспект, 74
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