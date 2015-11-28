Приходи в Таврический сад смотреть на мопсов

"МопсоЁлка" соберет вместе мопсов и их любителей.



Третий по счету праздник мопсов и их владельцев пройдет в оранжерее Таврического сада 21 января.



Гостей мероприятия ждут веселые конкурсы и мастер-классы, розыгрыши призов, чай и кофе с различными вкусностями, а главное - десятки мопсов, которых можно будет погладить (если хозяева согласятся) и на которых уж точно можно будет посмотреть.



Кстати говоря, многие собаки придут наряженными в самые разнообразные костюмы, так что посетители разойдутся по домам с целым морем забавных фотографий. Стоимость билетов - 499 рублей ( пришедшим с мопсом - 399 рублей). Дети до 12 лет пройдут бесплатно.