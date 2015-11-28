Побывай на выступлении Найджела Кеннеди

Знаменитый скрипач, равно известный благодаря своему таланту и независимому поведению, приедет в Петербург на этой неделе.



В четверг в стенах Академической Филармонии он исполнит всем знакомые "Времена года" Антонио Вивальди в новой трактовке. Играть он будет на любимой скрипке, названной им "Кайли" в честь австралийской певицы Кайли Миноуг.



Найджел Кеннеди славится своим эксцентричным поведением на выступлениях, отнюдь не классическим обликом, а также связями с футбольными фанатами. Музыкант играет музыку абсолютно разных жанров - от академической до рок-н-ролла, и делает это настолько удачно, что многие его пластинки удостаивались звания "золотых" и "платиновых". Стоимость билетов на его выступление - от 1000 рублей.